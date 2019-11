Exclusief voor abonnees Vincent en Ingrid getuigen in ‘Mij overkomt het niet’ over zwemongeval van hun zoon Sebastiaan: “We hebben de scouts nooit iets kwalijk genomen” Valentijn Dumoulein

15 november 2019

07u56 0 Izegem Twee jaar geleden gingen familie en vrienden van de toen 15-jarige Sebastiaan Vandommele door een nachtmerrie toen de jongen op scoutskamp stierf in het meer van Bütgenbach. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Mij overkomt het niet’ op Eén focust op die noodlottige dag en laat de scoutsleiding, ouders en vrienden aan het woord over hoe zij omgaan met schuld en schuldgevoel.

Wat een perfecte zomerdag moest worden, draaide op 22 juli 2017 voor de Padvinders van Sint-Joris helemaal anders uit. Ze waren al enkele dagen op kamp in de Oostkantons toen de Verkenners, een groep van twintig jongens tussen 14 en 17 jaar, die zaterdag op trektocht vertrokken. In de namiddag hielden ze halt in Büllingen om een frisse plons te nemen in het meer van Bütgenbach. Ook Sebastiaan genoot van het zwemmen, maar toen de groep naar de kant kwam om zich af te drogen liep het mis. De jongen was plots verdwenen. Er volgde een intensieve zoektocht met speurhonden en een politiehelikopter, maar die leverde niks op. De dag daarop kamden duikers ook het meer uit. Met resultaat. Rond 13.15 uur werd het lichaam van Sebastiaan op amper 20 meter van de plek gevonden waar ze in het water waren gegaan.

