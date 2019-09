Vijfde editie Boekenfeest gaat van start Valentijn Dumoulein

12 september 2019

11u26

Bron: Bib Izegem 0

Het Izegemse Boekenfeest pakt naar aanleiding van de vijfde editie uit met een topaffiche van sprekers. “De Izegemse bibliotheek zet zich daarmee op de markt als kenniscentrum en dit jaar staat alles in het actuele thema van duurzaamheid, ecologie en klimaat”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

“We konden heel wat gerenommeerde gastsprekers strikken”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Het startschot wordt gegeven op 12 september met bioloog en schrijver Dirk Draulans. Nele Colle zorgt voor een interactieve avond met duurzame tips rust en ruimte in je huis te brengen. Professor Bernard Mazijn is tijdens het Boekenfeest gastspreker over de wereldwijde oorlog om grondstoffen, Maarten Boudry over ecologisch doemdenken en Low Impact Man Steven Vromman zakt ook af naar onze stad met een eco-comedy.” Radio Oorwoud komt met het concert ‘Vuil! Vuil! Vuil!’ naar De Leest.

“Ook Chris Duchauchoit staat op de affiche van het Boekenfeest en hij brengt een geheel andere kijk op de hond als favoriet huisdier. Erik Rombaut komt spreken over de lintbebouwing en de Vlaamse verkavelingen en we strikten ook VRT-journalist Michaël Vandroogenbroeck over ecologisch beleggen. Francesca Vanthielen sluit het Boekenfeest af op 4 december met de Klimaatzaak.”

Sterke Izegemse kaart

“Met Jonas Mallisse, de man achter de food-app ‘Too Good To Go’ en bio-ingenieur Niel Verbrigghe wordt deze keer ook sterk de Izegemse kaart getrokken. De gespreksavonden vinden plaats in Prizma Campus College waar beiden studeerden”, aldus schepen Himpe.

Op 5 oktober is er traditioneel ook een verwendag in de bibliotheek en twee creatieve workshops in de Standaard Boekhandel om kledingstukken een tweede leven te geven en om een herfststuk te maken. De verwendag is ook de startdag van de Izegemse Kinder- en Jeugdjury.

Het Boekenfeest loopt dit jaar van 12 september tot 4 december en naast tal van sprekers zijn er ook workshops. “Zoals ieder jaar slaat de bibliotheek voor de organisatie de handen in elkaar met heel wat verenigingen en instellingen”, besluit Nicolas Cappelle.

Meer info op izegem.bibliotheek.be.