Vijf maanden cel voor amateurfotograaf die met nonkel inbrak in failliete dierenshop: “Om foto’s te maken” Alexander Haezebrouck

27 juli 2020

18u34 0 Izegem Een 33-jarige amateurfotograaf uit Izegem is samen met zijn nonkel veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar omdat hij vorig jaar wilde inbreken in een failliete dierenshop in Hooglede. De amateurfotograaf werd vorig jaar ook al veroordeeld nadat hij een bankkaart meenam uit een leegstaande woning in Waregem. “In beide gevallen wilde ik enkel foto’s nemen”, zei de man tegen de rechter.

De politie werd vorig jaar getipt dat er zou ingebroken worden in de failliete dierenshop Schellens langs de Bruggesteenweg in Hooglede. De politie kon de 33-jarige amateurfotograaf en zijn oom arresteren aan de achterkant van het gebouw. “De achterbank van hun auto was al neergeklapt om makkelijker zaken te kunnen inladen”, zei de procureur tijdens het proces. “Beiden bekenden dat ze wilden breken in de failliete dierenshop dat nog vol met goederen stond en waren twee weken voordien al eens komen kijken.” De 33-jarige amateurfotograaf zei tegen de rechter dat hij enkel de bedoeling had om foto’s te nemen. “In mijn vrije tijd fotografeer ik binnen in verlaten gebouwen”, zei de man. “Ik ben enkel met die reden mee geweest met mijn oom, die ik erg vertrouw. Dat was een domme beslissing en ik verbreek best het contact met hem, hoe moeilijk dat ook is.” De man is nu net zoals zijn oom veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden. Beiden moeten ook een effectieve geldboete van 400 euro betalen.

Bankkaart gestolen

Een jaar geleden werd de fotograaf al eens veroordeeld tot 60 uren werkstraf. Toen was hij samen met zijn vriendin binnengedrongen in een verlaten huis in Waregem om foto’s te nemen. Ze vonden echter ook een bankkaart. Ze namen de bankkaart mee en probeerden het geboortejaar van de voormalige bewoonster als pincode, dat bleek correct te zijn. Ze haalden toen 7.000 euro af.