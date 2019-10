Vietnamese solidariteitsmaaltijd in zaal Bellevue Valentijn Dumoulein

01 oktober 2019

12u09 0 Izegem Op zondag 20 oktober gaat er een Vietnamese solidariteitsmaaltijd door in de eetzaal van de Bellevueschool in de Bellevestraat 28.

Vanaf 12 uur kan iedereen komen eten van een driegangenmenu, bestaande uit een aperitief, soepje, gebakken assortiment (kippensaté, loempia, scampi) en geroosterde kip met citroengras, een gestoofd groentenassortiment in oestersaus en verfijnde vissaus in rijst. Kaarten zijn tot en met 10 oktober te verkrijgen bij de Zusters van Maria in de Roeselaarsestraat 47 in Izegem of via meirelinda58@hotmail.com. Volwassenen betalen twintig euro en kinderen tussen 6 en 12 jaar elf euro. De opbrengst wordt besteed aan onderwijs en gezonde voeding voor kansarme kleuters in Vietnam. Het gaat om een project van de vzw Kontinenten.