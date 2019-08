Vier tips om stadsfestival Fin de Congé optimaal te beleven Valentijn Dumoulein

19 augustus 2019

12u46

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Op zaterdag 24 augustus is het gratis stadsfestival Isotopia met Fin de Congé aan zijn tweede luik toe. De omgeving van de Sint-Tillokerk is vanaf 17 uur het decor voor optredens in drie verschillende muziekgenres en er is ook heel wat straatanimatie. Wij geven zes tips mee om het festival optimaal te beleven.

Geniet van de muzikale diversiteit

Het mag dan wel geen Pukkelpop of Rock Werchter zijn, maar Fin de Congé kan er wat muzikale diversiteit betreft ook wat van. “Om voor elk wat wils te kunnen aanbieden hebben we drie podia met verschillende muziekstijlen”, vertelt Rik Bruwier van Isotopia. “Het podium op het Kerkplein spitst zich toe op jazz, chansons en pop en biedt toppers als Sarah D’Hondt Quartet en Old Earth Jazz Combo aan. Op het Tilloplein (het speelplein aan het einde van het Sint-Pietersstraatje, nabij de Meensestraat – nvdr.) staat een podium voor wereldmuziek en hiphop. Jaune Toujours brengt er rock, ska en zigeunermuziek en de Roeselaarse rappers van Ntrek brengen lokale hiphop. De voortuin van de dekenij is dan weer het decor voor klassieke muziek, met optredens van Trio Valenki en Roots.”

Snuif wat couleur locale op

Genieten van (inter)nationale acts is altijd leuk, maar het is nog een tikkeltje fijner als je weet dat bands uit eigen streek op het podium staan. Dat is het geval met Olsan Fiestovic Orchestra. “Een bont allegaartje uit Ardooie, Ingelmunster en Izegem dat opzwemende dansmuziek met oosterse invloeden brengt”, weet Rik. “Met Roots hebben we ook vijf Izegemse muzikanten die zich op kamermuziek storten. Dan krijg je een uniek ensemble met variatie in overvloed. Van Bach over Xenakis tot Piazolla. Ook de Broers Sercu zijn van de partij. Acteur Mathias is de bekendste, maar verder hebben we nog Benjamin, Kobe en Jozef. Afkomstig uit Ardooie en Izegem brengen zijn een mooie mix van covers en eigen nummers.”

Doe eens lekker gek

De vakantie loopt bijna ten einde en dus kan je maar beter nog eens helemaal uit de bol gaan. Dat kan bijvoorbeeld met de levende jukebox van Koninklijke Harmonie Leo XIII. Als je ze tegenkomt vraag je je nummer aan en enkele minuten later weerschalt jouw nummer door hun bombardons of hoor je ze op vioolklanken. Koninklijke Fanfare Vrede & Eendracht pakt dan weer uit met een taptoe die er geen is: een stapmers die je – zo beloven ze – in de verkeerde maat zal laten lopen. Tot slot kan je ook eens lekker gek doen met Silent Disco. Je krijgt een hoofdtelefoon opgezet en dan kan je op bonkende beats knallen zonder dat je omgeving er iets van hoort.

Zet eens een tijdelijke tattoo

Krijg je geen spijt van en het staat toch maar mooi. Straattheatercollectief Pikz Palace verrast u er mee. Een gediplomeerd verpleegkundige begeleidt tattooeurs Simonne en Marcel bij hun moeilijke taa; Verder zorgt Quoi?Fuur voor gekke kapsels bij kinderen en kunnen ze terecht op een handgemaakte paardenmolen, inclusief steekspel. Geschilderde snoetjes krijg je dan weer bij Sjo-bizz Grime en er zijn ook een reeks hippe foodtrucks present.”

Meer info via www.isotopiafestival.be.