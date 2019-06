Vier mogelijke routes voor Ventilus-hoogspanningslijn boven Izegem VDI

Bron: VDI 9 Izegem Er is al veel inkt gevloeid over de nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn van Elia en dan vooral over de mogelijke overlast. In Izegem blijft het voorlopig rustig, maar raadslid Nick Verschoot vroeg toch de mogelijke routes boven Izegem op. Op dinsdag 11 juni volgt een infovergadering in zaal ISO.

Het Ventilus-project draait om een nieuwe hoogspanningslijn van 350.000 volt die bovengronds over een groot deel van de Mandelstreek zou passeren, van Lichtervelde en Ardooie tot in Izegem om uiteindelijk in een nieuw hoogspanningsstation in Lendelede te eindigen. Gemeenteraadslid Nick Verschoot (N-VA) kreeg alvast de vier mogelijke trajecten die netbeheerder Elias boven Izegem overweegt.

1. In het basisalternatief gaat de nieuwe hoogspanningslijn richting Pittem en daarna naar Izegem. Op dezelfde plaats wordt bovengronds de nieuwe 380 kV lijn gerealiseerd.

2. Een tweede mogelijke traject wordt gebundeld met de E403 tot aan het kanaal Roeselare-Leie, waarna een nieuwe lijn gerealiseerd wordt langs het kanaal. Daarna gaat het naar Izegem met een nieuwe bovengrondse 380 kV lijn op de plaats waar nu de 150 kV staat.

3. In een derde mogelijk tracé wordt gebundeld met de E403 tot aan de bestaande 150 kV-lijn. Daarna wordt gebruik gemaakt van de 150 kV lijn tussen Roeselare en Izegem. Deze wordt eerst ondergronds gebracht en daarna komt op dezelfde plaats bovengronds de nieuwe 380 kV lijn.

4. Een laatste variant bundelt met de E403 tot in het zuiden van Izegem en realiseert daarna een nieuwe 380 kV-lijn tussen Roeselare en Izegem.

Nieuw hoogspanningsstation

In Lendelede komt een nieuw hoogspanningsstation dat zal aansluiten op de bestaande hoogspanningssite. In verschillende gemeentes ontstond al protest. In Izegem blijft het nog rustig, maar Verschoot blijft op zijn hoede. “Naast het feit dat het traject door de volgende Vlaamse regering gekozen moet worden is er natuurlijk de impact van hoogspanningsleidingen op de gezondheid”, zegt hij. “Daarover zijn heel wat discussies en opvattingen die (nog) niet wetenschappelijk zijn bewezen. Wat wel zeker is, is dat er een statistisch verband bestaat tussen hoogspanningsleidingen en kinderleukemie.”

Op dinsdag 11 juni volgt tussen 16 en 20 uur een infomarkt over het project in zaal ISO in de Sint-Jorisstraat.