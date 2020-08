Vier jaar effectieve celstraf en 16.000 euro boete voor dertiger die zelfs na verblijf in cel drugs bleef verkopen LSI

18 augustus 2020

17u06

Bron: LSI 3 Izegem Een 36-jarige man uit Izegem krijgt van de rechter in Kortrijk een effectieve celstraf van vier jaar en een boete van zestienduizend euro voor de verkoop van cannabis, MDMA en speed. Toen de man na een eerdere veroordeling de cel mocht verlaten, zette hij zijn handeltje gewoon verder.

Na zijn verhuis van Izegem naar zijn nieuwe vriendin in Egem sprak Stein V. telkens aan de kerk van het dorp af om drugsdeals af te ronden. Bij een huiszoeking werden grote hoeveelheden cannabis, MDMA en speed gevonden. Hoeveelheden waar zijn vriendin voor het grootste deel niet van op de hoogte was. “Ik wist alleen van de kleine hoeveelheid in de koelkast”, zegt Stéphanie D.

Stein V. liep eerder al eens een gevangenisstraf van vijf jaar op voor drugshandel, maar dat deerde hem duidelijk niet. De rechter verklaarde twintigduizend euro drugsgeld verbeurd. Drie anderen, waaronder zijn vriendin uit Egem, kregen mildere straffen van twaalf tot vijftien maanden.