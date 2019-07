Vier Izegemse scoutsmeisjes op Wereldjamboree in West-Virginia: “Hier hebben we lang naar uitgekeken” Valentijn Dumoulein

24 juli 2019

14u16

Bron: Valentijn Dumoulein 3 Izegem Liefst 50.000 scouts uit 150 verschillende landen wonen momenteel de Wereldjamboree in de Amerikaanse staat West-Virginia bij. Onder de 880 Belgische aanwezigen bevinden zich 4 meisjes van Scouts & Gidsen Sint-Joris uit Izegem. Nog tot begin augustus wonen en leven ze samen in een gigantisch tentenkamp.

De Wereldjamboree vindt om de vier jaar in een ander werelddeel plaats en geldt als een grote internationale bijeenkomst van scouts tussen de 14 en 17 jaar. Ze verkennen er niet alleen het land, maar nemen ook de tijd voor activiteiten met andere scouts van over de hele wereld. Ook Nelle Dewitte (17) waagt zich samen met stadsgenotes Helena Demuynck (17), Siel Vandommele (16) en Hanne Pattyn aan dat grootse avontuur.

Ocean City

“We hebben hier lang naar uitgekeken”, vertelt Nelle. “Je kon je via de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen inschrijven voor de Wereldjamboree, maar dan moest je nog eens 3.500 euro sparen om te kunnen mee gaan. Wij hebben dat onder andere gedaan door een paar maanden zakdoeken en toiletpapier te verkopen. Op maandag 15 juli was het dan zover en vertrokken we naar de Verenigde Staten. De Wereldjamboree is pas op 22 juli begonnen, maar met de Belgische groep hebben we eerst enkele steden zoals New York, Philadelphia en Washington D.C bezocht. Times Square, het 9/11 Memorial en het Witte Huis waren de moeite, maar het was vooral Ocean City dat indruk op ons maakte. Een typisch zeestadje met een lange pier en allemaal winkeltjes. Het was zeer warm en we hebben in de zee kunnen zwemmen.”

Extra stad

Sinds maandag bevindt de Belgische delegatie – onderverdeeld in twintig groepen van 36 deelnemers – zich in een enorm tentenkamp in West-Virginia. “Het uitzicht is fenomenaal, precies alsof hier een extra stad uit de grond gestampt is”, zegt Nelle. “Het gaat om zes grote kampen die per land in subkampen zijn onderverdeeld. Ieder land bevindt zich in twee rijen tenten naast elkaar, zodat alles mooi overzichtelijk blijft. Die netheid valt hier wel op.”

Intussen verbroederden ze met leden uit onder meer Mexico, Hongarije, Finland, Portugal en Duitsland. Het contact verloopt soepel. “Het gaat vlugger dan we dachten. Er is zelfs een speciale app ontwikkeld waarmee je kan bijhouden wie je hier ontmoet hebt. Dinsdagavond zijn we naar een speciale openingsshow afgezakt waarin verschillende landen hun cultuur aan elkaar showden. Er kwam ook een Koreaanse band optreden.”

Grootste zipline

De komende dagen staan er tal van activiteiten op het programma. “Je kan hier je scoutsvaardigheden, zoals rekening houden met het milieu, testen in tal van workshops”, vervolgt Nelle. “Verder kan je hier ook boogschieten en raften, maar we kijken er vooral naar uit om de grootste zipline van Amerika uit te proberen. Die zou hier ergens op het domein staan.” Net voor het vertrek van de Belgische scouts ontstond er in de media nog wat commotie omdat ze niet zouden deelnemen aan een schietactiviteit met vuurwapens. “Maar daar wordt hier eigenlijk totaal niet meer over gesproken”, zegt Nelle. “Niemand is nog met dat onderwerp bezig.” De Belgische scouts keren op 3 augustus terug naar ons land.