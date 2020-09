Vier illegalen op trein gezet na dubbele controle VHS

Aan de rotonde van de Rijksweg met de Leenstraat in Izegem werden woensdagmiddag vier illegalen opgemerkt. Een getuige belde de politie. Die was snel ter plaatse met enkele ploegen maar intussen had één van de illegalen de benen genomen. Toen de inspecteurs de andere drie naar hun identiteitskaart vroegen, bleek dat ze eerder op de dag ook al gecontroleerd waren door de federale wegpolitie. Dat gebeurde op de snelwegparking van de E403 in Oekene. Daar kregen de vier het bevel om naar Brussel te reizen en vervolgens het land te verlaten. De politie van de zone RIHO besloot niet verder tussen te komen maar begeleidde de drie resterende illegalen wel naar het station.