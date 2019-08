VIDEO. Van de draaimolen tot op straat: zeldzaam kermisbusje Odelle krijgt tweede leven Valentijn Dumoulein

21 augustus 2019

20u28

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Vroeger reed hij rondjes op de kermismolen, nu kan je met het Odelle-busje heerlijk door de straten dolen. Kevin De Beuckelaere kocht in februari via een tweedehandswebsite een zeldzaam miniatuurbusje dat nog dienst deed op een draaimolen. In amper een paar maanden tijd maakte hij het rijvaardig en nu trekt hij er mee naar feesten, festivals of andere evenementen.

Wie Kevin in zijn busje ziet passeren krijgt spontaan een glimlach op de lippen. Als chauffeur steekt hij met zijn hoofd uit het dakraampje en dat zorgt voor een hilarisch contrast met de rest van het voertuig. Hij toerde er al mee rond in Westende en nu zaterdag is hij er ook mee te gast in zijn thuisstad Izegem. Missie: zoveel mogelijk kinderen mee op sleeptouw nemen langs het parcours van Fin de Congé, het tweede luik van het Isotopia-festival.

L’Autopède

“Ik zag in februari het busje te koop staan op een tweedehandssite”, vertelt Kevin. “Het gaat om een van de grootste modellen van het Belgische kermismerk L’Autopède. Die hebben auto’s, vliegtuigjes en andere voertuigen in allerlei maten, vormen en kleuren voor op draaimolens gemaakt. Het gaat om een zeldzaam verzamelobject dat uitzonderlijk nog in goede staat was. Meteen broedde het idee om een motor in dat wagentje te steken en er op feesten mee rond te gaan rijden. Ik verzamelde de nodige wisselstukken voor de motor en een vriend heeft alles geïnstalleerd. We gaven het de naam Odelle, een verwijzing naar mijn kinderen Odilon en Estelle. Het busje is sinds juni af en beleefde begin juli op de Streetmart in Westende zijn vuurdoop.”

Zes kinderen per rit

Kevin zag in Amsterdam al eens mensen in zo’n busje de straat op rijden, maar in ons land denkt hij de eerste te zijn. “Die Nederlanders namen volwassenen mee op een ritje, terwijl ik tot maximum zes kinderen per ritje mee neem. Ik beperk me daartoe omdat het voor die doelgroep tenslotte het leukste is. Bovendien is er echt niet veel plaats. De eerste reacties zijn positief. Mensen vinden het een grappig zicht en de kinderen genieten van de ritjes.”

Tijdelijke bushalte

Het busje heeft geen nummerplaat en dus mag het officieel ook de weg niet op. “Dat heeft ook niet veel zin, want we halen er een snelheid van amper 13 kilometer per uur mee”, lacht Kevin. “We gebruiken het puur op feesten en evenementen en dat betekent dat we het bij lange afstanden op moeten laden om te vervoeren.” Dit weekend is het busje te gast op Fin De Congé in Izegem. “Onze tijdelijke bushalte bevindt zich ter hoogte van het Tilloplein in de Meensestraat en van daaruit rijden we door het Sint-Pietersstraatje over het parcours van het festival”, aldus Kevin. “Ritjes duren tien minuutjes en ik rij zaterdag in vier shifts van een half uur. Het is fijn om met Odelle ook eens in eigen stad te kunnen rijden.”

Odelle is op 8 september ook nog te gast op een braderie in De Pinte. Het busje met chauffeur Kevin is te boeken voor straattheater, feesten, bedrijfsevenementen of fotoshoots. Meer info: www.odelle.be.

KADER

Dit weekend Fin de Congé: drie podia met jazz, wereldmuziek of klassiek

Fin de Congé, het tweede luikje van het gratis stadsfestival, heeft naast busje Odelle nog heel wat meer in petto. De omgeving van de Sint-Tillokerk en het Kerkplein is op zaterdag 24 augustus vanaf 17 uur het decor voor optredens in drie verschillende muziekgenres en er is ook heel wat straatanimatie.

Er zijn drie podia met drie verschillende muziekgenres. Het podium op het Kerkplein biedt jazz, chansons en pop aan, met onder andere Sarah D’Hondt Quartet, de Broers Sercu en Old Jazz Combo. Op het Tilloplein is er wereldmuziek met Jaune Toujour, Olsan Fiestovic Fanfare en de rappers van Ntrek. Tot slot is de voortuin van de dekenij het decor voor klassieke muziek van Trio Valenki en Roots. Er is ook een Silent Disco en met Tattoo Herfstrust kan je op ludieke wijze een tijdelijke tattoo laten plaatsen. Koninklijke Harmonie Leo XIII speelt verder voor levende jukebox. Meer info en het volledige programma vind je op www.isotopiafestival.be.