VIDEO. Rappende priester lanceert eerste eigen nummer Valentijn Dumoulein

09 september 2019

13u34

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Vijf maand nadat hij de Vastenrap op de wereld losliet is priester Matthias Noë (29) klaar voor het grotere werk. Met ‘Blik na Voorn’ heeft hij een eerste eigen nummer klaar, dat voor de gelegenheid in een professionele studio is opgenomen.

Al bij zijn wijding tot priester in 2015 stak Matthias Noë niet onder stoelen of banken dat hij van hiphop houdt en dat rap hem wel beroert. Het bleef tot dan vooral beperkt tot luisteren naar het genre, maar dit voorjaar ontpopte hij zich met de Vasten-, Pasen- en Pinksterenrap in sneltempo tot volleerd priester-rapper. Nu lijkt het duidelijk dat hij met rap zijn tweede roeping gevonden heeft. Maandagochtend postte hij met ‘Blik na Voorn’ zijn eerste eigen nummer op YouTube.

‘Blik na Voorn’ kan je hieronder beluisteren.

(later meer)