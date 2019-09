VIDEO. Rappende priester lanceert eerste eigen nummer ‘Blik na Voorn’: “Op YouTube bereik je groter publiek dan in kerk” Valentijn Dumoulein

09 september 2019

13u34

Izegem Vijf maand nadat hij de Vastenrap op de wereld losliet is priester Matthias Noë (29) klaar voor het grotere werk. Met 'Blik na Voorn' heeft hij een eerste eigen nummer klaar, dat voor de gelegenheid in een professionele studio is opgenomen. "Ik wil graag meer mensen bereiken dan alleen de gelovigen die naar de misviering komen", legt hij uit.

Al bij zijn wijding tot priester in 2015 stak Matthias Noë niet onder stoelen of banken dat hij van hiphop houdt en dat rap hem beroert. Dit voorjaar ontpopte hij zich met de Vasten-, Pasen- en Pinksterenrap in sneltempo tot volleerd priester-rapper. Intussen is het duidelijk dat hij met rap zijn tweede roeping gevonden heeft. Maandagochtend postte hij met ‘Blik na Voorn’ zijn eerste eigen nummer op YouTube.

Leuvense producer

“Opgenomen in een professionele studio”, glundert hij. “Rappen was in het begin voor mij eerder een extraatje in mijn vrije tijd, maar ondertussen is het een echte passie geworden. Mijn eerdere raps nam ik in de pastorij op en daardoor was het geluid iets minder van kwaliteit. Daarom wilde ik eens iets in de studio opnemen. Via via kwam ik in contact met de Leuvense producer Dyce en ‘Blik na Voorn’ is het resultaat. Hij maakte de beats en ik schreef de tekst en het resultaat is ‘Blik na Voorn’. ”

Niet prekerig

Het nummer heeft een boodschap, maar is bewust niet prekerig. “Daar zou ik de mensen toch alleen mee afstoten”, meent Matthias. “Ik heb gemerkt dat er veel geklaagd wordt in onze maatschappij en dus wil ik meegeven dat we nu leven en dat achteruitkijken geen zin meer heeft. Vandaar: met de blik vooruit. Het is niet de bedoeling dat ik elke week zo’n rap maak, maar het is wel een goeie manier om mijn boodschap te verkondigen. Door het op YouTube te plaatsen bereik ik ook meer mensen dan de gelovigen die ik tijdens de wekelijkse misviering zie.”

“Patserige pastoor”

Dat de priester door zijn nummer online te plaatsen mogelijk ook negatieve reacties kan krijgen, neemt hij erbij. Meer zelfs, in zijn nummer neemt hij de vlucht vooruit en wil hij criticasters al op voorhand te vlug af zijn. “Oké, pastoor Matthias met een lied? Kijk, die grapjas op een beat. Die patserige pastoor, vadsige patser. Hij denkt dat hij het is, maar hij is het niet!”, klinkt het in de eerste zinnen. “Zelfspot is me niet vreemd, dus dan zeg ik het liever zo”, zegt hij. “Mensen mogen kritiek hebben, maar ze moet gefundeerd zijn. Aan de rest heb je niks. Ik kan gelukkig wel tegen een stootje.” Toch trekt de pastoor een lijn tussen zijn raps en het liturgisch werk in de kerk. “Je zal me dus niet zien rappen tijdens een viering”, verzekert hij. “Een misviering noopt tot gebed en bezinning. De kans bestaat dus dat ik nog rapsongs zal maken, maar geldgewin is niet mijn doel: ik zet alles gratis online.”

Bisschop vindt het oké

Het bisdom is ondertussen op de hoogte van zijn aparte hobby, maar ziet er geen graten in. “Ik ben bisschop Aerts tijdens een studiedag tegen het lijf gelopen en hij vond het wel oké wat ik deed. Ik let er uiteraard op dat ik er geen vloekwoorden in stop en dat alles wat ik erin zeg te rijmen valt met de katholieke boodschap. Al gebruik ik niet de naam Jezus, maar gewoon de Zoon. Dat rijmt ook makkelijker. (lacht).” Ondertussen gaat Matthias ook verder met zijn ‘U vraagt, de pastoor antwoordt’-video’s. “Ik krijg daar veel respons op en de vragen blijven binnenkomen”, zegt hij. “Op mijn YouTube-kanaal zal ik zowel die video’s als rapsongs posten. Die combinatie maakt het net interessant”, besluit hij. ‘Blik na Voorn’ kan je hieronder beluisteren.