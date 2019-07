VIDEO. Nieuwe formule Wereldfestival is een hit: “We zijn Champions League in Europa” CDR

07 juli 2019

15u21 2 Izegem Wie de voorbije dagen een bezoekje heeft gebracht aan het tweejaarlijkse Wereldfestival op de site van De Leest, heeft ongetwijfeld de nieuwe vibe rond de organisatie ervaren. Voortaan niet alleen nog optredens in een tent, maar een totale festivalbeleving.

“We mogen gerust spreken over het Wereldfestival 2.0”, zegt festivaldirecteur Bart Dewitte. “We hebben de traditie bewaard, maar het festival een niveau hoger getild door keihard in te zetten op beleving. Via Moulin Bouge, een festival binnen het festival, is er doorlopend muziek en dans, kinderen amuseren zich rot in de Amuzone en ook de internationale foodsquare valt in de smaak. We hebben al deze ingrepen gedaan om de mensen tussen de optredens door op de festivalsite te houden. Dat is ons gelukt. Ik ben erg tevreden. We mogen gerust zeggen dat we Champions League zijn in Europa. Momenteel zitten we al aan tienduizend bezoekers en ik vermoed dat we uiteindelijk gaan afklokken op twaalf- tot dertienduizend bezoekers. Binnen twee jaar gaan we zeker op hetzelfde elan verder.” Het Wereldfestival loopt nog tot en met dinsdag. Meer info op www.wereldfestival.be.