VIDEO. Klassieker uit de boerensport: Tractoren tonen hun ‘paardenkracht’ bij Landelijke Gilde Valentijn Dumoulein

30 juni 2019

16u50

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Izegem Brullende motoren, rook en stof, een zinderend hete weide en een geconcentreerde blik bij de landbouwers die hun tractor met gewicht honderd meter ver proberen te krijgen. Dat hoorden en zagen de toeschouwers zondag op een weide in de Ondankstraat. Daar had de Landelijke Gilde voor de tweede keer in twee jaar zijn tenten opgeslagen voor hun tractor pulling evenement. Een klassieker uit de ‘boerensport’.

“In 2017 organiseerden we dit evenement al eens en omdat het toen zo in de smaak viel, organiseren we het dit jaar opnieuw”, vertelt secretaris Christof Willem van de Landelijke Gilde. “180 tractoren zakten naar Izegem af om het in twaalf verschillende klasses tegen elkaar op te nemen. Bedoeling was dat ze de speciaal voor dit doel gemaakte wagen van het Black Fury Team honderd meter ver moesten krijgen. Wie daar in slaagde, kreeg een ‘full pull’. In totaal stonden er zo bijna tweehonderd trekbeurten met die wagen op het programma.” Naast het eigenlijke tractor pulling was er met het boomstamtrekken ook nog een aparte categorie waarin de landbouwers zich konden meten. “De deelnemers kwamen uit zowel Oost- en West-Vlaanderen en er deden ook vier vrouwen mee”, weet Christof nog.