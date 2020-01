VIDEO: Izegemse burgemeester verbindt twee…garages in de echt Valentijn Dumoulein

09 januari 2020

15u40 0 Izegem Een niet alledaags huwelijk. Dat is het minste dat je kan zeggen van de trouwplechtigheid die burgemeester Bert Maertens recent in goede banen moest leiden. Dit keer stond er geen koppel voor zijn neus om eeuwige trouw te zweren, maar wel twee…garagehouders. Het gaat om een ludiek reclamefilmpje waarin garages Decaigny uit Izegem en garage Degroote uit Jabbeke aankondigen dat ze voortaan samenwerken.

“Opel Degroote, aanvaardt u Opel Decaigny tot uw wettige fusiepartner?” Met die woorden opende de burgemeester het ‘huwelijk’ tussen beide garages. Het gaat om een reclamefilmpje die het grote publiek attent moet maken op de fusie.

Leuk extraatje: van trouwringen in het filmpje geen sprake, wél twee autosleutels die beide heren symbolisch om elkaars ringvinger schoven. Burgemeester Bert Maertens vond de opnames een leuke ervaring. “Ik werd door de Izegemse familie Decaigny gecontacteerd en ik zag dat meteen zitten”, zegt hij. “Het paste in mijn agenda en ik moest me maar een uurtje vrij maken. Het is ludiek en dan ben ik altijd bereid om zo’n dingen te doen. Zolang het proper en netjes blijft, wil ik de Izegemse handelaars altijd bij zo’n acties steunen”, zegt hij. “Naar verluidt zou er ook een ‘making of’ met bloopers komen en daar ben ik eerlijk gezegd ook wel benieuwd naar.” (lacht)

De garages hebben ook nog vestigingen in Brugge en Tielt. Door de fusie beschikken ze over een groter wagenpark, maar beide vestigingen blijven bestaan en ook de service blijft overal gegarandeerd.