VIDEO: Huis Vanassche krijgt voor jubileum gedetailleerde Lego-versie Valentijn Dumoulein

04 oktober 2019

15u47 0 Izegem Groenten-, fruit- en delicatessenzaak Huis Vanassche heeft er een blikvanger bij. Niet de ijsbergsla, bananen of chorizo gaan dezer dagen met de meeste aandacht lopen, wel een uniek LEGO-schaalmodel van de bekende winkel. Het gaat om een creatie van Giovanni Seynhaeve, die eerder ook al stadsmuseum Eperon d’Or in Lego vereeuwigde.

Aanleiding voor de miniatuurversie is het 65-jarig bestaan van de zaak. “Het is een cadeautje aan onszelf voor het bedrijfsjubileum”, vat huidig zaakvoerder Rik Vandenabeele het samen. “Ik was vorig jaar met mijn familie op bezoek in het Lego-museum in Praag toen het idee me te binnen schoot om ook een miniatuurversie van Huis Vanassche te maken. Ik wist dat Giovanni Seynhaeve al langer met dergelijke projecten bezig was en contacteerde hem met de vraag om iets in elkaar te knutselen. Het gaat om een oude schoolmakker. Als kind zijn we vaak bij elkaar op bezoek geweest en ja, ook toen al speelden we met Lego-blokjes” (lacht). “

Productie in beeld

Huis Vanassche vierde vorig jaar zijn jubileum, maar de Lego-versie raakte nu pas af. “Er kruipt natuurlijk wat voorbereidingswerk in zo’n opdracht”, verklaart Giovanni. “Ter voorbereiding ben ik tot drie keer toe foto’s van de zaak komen nemen. Ik wilde zoveel mogelijk details tonen. De bedoeling was om alles zo accuraat mogelijk weer te geven. Niet alleen qua uitzicht, maar ook op vlak van productie. Eens dat onderzoek achter de rug was, heb ik de Lego-steentjes besteld die ik nodig had. Al moest ik uiteraard creatief zijn. Zo zijn de asperges in de winkelrekken eigenlijk zwabbers van een Lego-borstel en de kroppen sla zijn in werkelijkheid groene Lego-kapsels. (lacht).”

Ik moest soms creatief zijn. Zo zijn de asperges in de winkelrekken eigenlijk zwabbers van een Lego-borstel en de kroppen sla zijn in werkelijkheid groene Lego-kapsels. (lacht).” Lego-bouwer Giovanni Seynhaeve

Klanten kunnen de Lego-maquette van bovenaf bekijken, alsof het dak van het gebouw gelicht is. Zo hebben ze een mooi zicht op de winkelruimte, bureaus, productiehallen en keukens van Huis Vanassche. “Wie goed kijkt zal verschillende soorten gekleurde lijnen over de vloer van het schaalmodel zien lopen”, zegt Rik. “Wie die volgt, weet welke weg de groenten en fruit in ons bedrijf volgen om tot bij de klant te raken. De ene lijn volgt producten die rechtstreeks binnen komen, de andere leidt naar de hal waar we ze versnijden voor gebruik in slaatjes en schotels. Dat geeft dit schaalmodel ook een didactisch kantje mee. Het is dan ook een unieke manier om ons productieproces te volgen. We geven geregeld rondleidingen op aanvraag en deze Lego-versie zal bij de uitleg die we doen zeker van pas komen.”

Duizenden blokjes

Het bouwwerk is anderhalve meter op twee meter lang. Hoeveel Lego-blokjes er in zitten, is een raadsel. “Voor mij is dat niet het belangrijkste en dus heb ik de tel niet bijgehouden”, vertelt Giovanni. “Het moeten er zeker een paar duizend zijn. Giovanni is met zijn creatie niet aan zijn proefstuk toe. Eerder maakte hij een Lego-versie van stadsmuseum Eperon d’Or en vorig jaar oogste hij nog lof met een imposant Lego-sprookjeskasteel.

Het Lego-kunstwerkje herbergt ook een stukje familiegeschiedenis. Helemaal vooraan prijken Rik, zijn vrouw Goedele, kinderen Maxim en Michiel en zijn ouders Paul en Myriam. “Als extraatje zien we ook mijn overgrootouders Etienne en Josette bij hun paard en kar. Zo zijn ze indertijd met de zaak begonnen. Mooi dat dit ook in de Lego-versie verwerkt is. We zijn heel tevreden met het resultaat.”

Klanten van Huis Vanassche kunnen de Lego-versie tijdens de openingsuren bekijken. De komende twee maanden blijft het schaalmodel daar staan, later krijgt het een permanente plaats in de vergaderzaal van Huis Vanassche. Er komt ook plexiglas op om het geheel af te schermen.