VIDEO. Een blik achter de schermen in het nieuwe Skyline Park: "Dit moet een nieuwe trekpleister in de regio worden" Valentijn Dumoulein

04 juli 2019

17u33

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Het nieuwe Skyline Park is sinds kort in gebruik genomen. Het vijftig meter hoge kantoorgebouw met twaalf verdiepingen torent al een tijdje boven de Izegemse horizon uit, maar is nu ook klaar om (startende) ondernemers en gasten te ontvangen. Dat laatste kan in een omvangrijke Event Space op de bovenste verdieping, die een majestueus zicht op de omgeving biedt.

Technologiebedrijf Skyline Communications is een wereldspeler op vlak van hoogtechnologische software voor satelliet-, kabel- en telecomsystemen. Getuige daarvan zijn enkele grote namen als National Geographic, Airbus, Discovery Channel en Al-Jazeera, die vorige week naar hun evenement DataMiner Inspire in het moderne Skyline Park afzakten. “Het was ons eerste eigen evenement in het nieuwe gebouw”, vertelt Ben Vandenberghe (45), die samen met broers Frederik (43) en Bert (40) de leiding op zich neemt. “We zien Skyline Park dan ook als ons visitekaartje, een plek die ondernemerschap promoot en dat in alle facetten wil laten doorschijnen.”

Trekpleister

Het strakke uiterlijk van het gebouw is een knap staaltje architectuur van het gerenommeerde Brugse Govaert & Vanhoutte. “Kom je in wereldsteden, dan zie je dat hun skyline bepaald wordt door gebouwen met een kenmerkende architectuur”, gaat Ben verder. “Het is niet omdat we in Izegem zitten dat we dat hier niet kunnen. Skyline Park is daar het bewijs van. Het is een boodschap naar andere ondernemers in de streek: leg de lat hoger. Ook letterlijk, daarom kozen we voor hoogbouw. Een gebouw straalt af op zijn omgeving. Dan kun je maar beter die uitdaging grijpen. We willen van deze locatie een nieuwe trekpleister in de regio maken.”

