VIDEO. Duo bouwt werfkeet om tot mobiele dj-wagen VDI

14 juni 2019

16u15

Bron: VDI 0 Izegem Wie op zijn evenement of feest nood heeft aan een dj mét onderdak kan voortaan een beroep doen op De Barakke. Bert Depla (37) en Frederic Hochepied (34) hebben een oude werfkeet omgebouwd tot mobiele dj-wagen en verhuren die nu.

“We hadden gehoord van een Limburger die een gelijkaardig concept had, maar vonden dat we dat beter konden”, grapt Bert. “Daarom hebben we een oude werfkeet opgekocht en die gestript. Alleen het dak en chassis zijn behouden, de rest hebben we van nul opgebouwd. Wie De Barakke huurt, mag er op rekenen dat we die binnen de twintig minuten ter plaatse kunnen opbouwen. Voor de boxen en verlichting werken we samen met D-Lights. Het ontwerp op de voorkant is van Julie ‘Jools’ Vercruysse’.”

De basisuitrusting van De Barakke kost 350 euro. “Daarna hangt het af van de opties die je er bij wil”, vertelt Bert. “Je kunt qua boxen en verlichting zo ver gaan als je wil. We stellen voor een extra prijs ook dj's ter beschikking. We werken overigens ook nog aan een bierwagen. Die zal er hetzelfde uitzien als de dj-wagen.”

Dit weekend vindt de vuurdoop plaats op de Batjes. De mobiele dj-wagen staat drie dagen in de Hallestraat bij café ’t 25ste Uur. “Later dit jaar verzorgen we ook al de spelersvoorstelling van voetbalclub KV Oostende en er broeden nog een paar interessante plannen”, belooft Bert. Meer info op de Facebookpagina De Barakke.