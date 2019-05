VIDEO. Bert Maertens brengt stem uit: “Vannacht amper vier uur geslapen, maar goed gevoel overheerst” VDI

26 mei 2019

12u10

Bron: VDI 0 Izegem Ook Izegems burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) heeft ondertussen zijn stem uitgebracht. Dat deed hij in provinciaal ’t Venster in Emelgem, dat voor het eerst fungeerde als stembureau.

Hij trekt de Vlaamse lijst voor zijn partij N-VA in West-Vlaanderen en hoewel hij al enige jaren mee in de politiek draait was hij toch een beetje zenuwachtig. “Ik ben zaterdagavond nog in alle rust iets met vrienden gaan drinken”, vertelt hij. “Ik zat rond 2 uur in bed, maar om 6 uur was ik alweer klaarwakker en benieuwd naar wat de dag zou brengen. Mijn dochtertje zei hij het ook al “Het wordt een spannende dag, hé papa?” En dat klopt volledig. “ (lacht)

Toch heeft Maertens er een goed gevoel bij. “Ik vermoed wel dat ik mijn zetel in het Vlaams Parlement kan verzilveren, maar ik ben vooral benieuwd naar hoe we het er als team zullen vanaf gebracht hebben. We hebben ons uiterste best gedaan en nu is het aan de kiezer. Straks ga ik nog iets eten met mijn familie en deze namiddag trek ik naar Brussel om daar de verkiezingen te volgen. Vanaf verzamelen we dan met de West-Vlaamse kandidaten in Schiervelde in Roeselare.”