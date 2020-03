Verveling in coronatijden? Niet met de sprookjes van het Izegemse Wonderling Verteltheater Valentijn Dumoulein

13u42 0 Izegem Na twee weken coronacrisis nood aan nieuw vertier voor uw kroost? Probeer dan eens de online sprookjes van het Wonderling Verteltheater. Elke dag post de Izegemse vertelster van dienst Tilde Vandenbroucke een nieuw sprookje online.

“Ik besloot op vrijdag de 13de om het online vertellen eens uit te proberen”, vertelt Tilde. “Net als iedereen had ik de avond voordien te horen gekregen dat het de laatste schooldag voor de paasvakantie zou worden. Ik bedacht snel iets dat ik kon doen waardoor mensen eventjes alles konden vergeten én waar ik zelf ook gelukkig van werd Ik ben een vertelster bij Wonderling Verteltheater. In gewone tijden maak en vertel ik verhalen voor grote en kleine kinderen en trek ik naar bibliotheken, evenementen of feestjes. Nu dus uiteraard eventjes niet en dus ben ik op onze Facebookpagina begonnen met verhaaltjes vertellen. Los uit de pols, zonder veel voorbereiding, maar wel verhalen die ik nog nooit verteld heb.”

Hoelang Tilde dit nog blijft doen? “Zolang deze coronaperiode duurt”, zegt ze. “Ik vermoedde al snel dat dit wel even kon duren en dus koos ik voor de vertellingen van ‘Duizend-en-één-nacht’. Omdat ik ook de allerkleinsten niet wou vergeten lees ik hen iedere avond een goedenachtverhaaltje voor.”

Meer info via www.wonderling.be en de Facebookpagina Wonderling Verteltheater.