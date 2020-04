Verplaatst amateurboksgala weer uitgesteld Organisatie zoekt nieuwe datum voor 2020 Valentijn Dumoulein

20 april 2020

10u52 0 Izegem Het tweede Amateurboksgala dat verplaatst werd naar 4 september is nog eens uitgesteld. Het evenement was eerst voorzien voor 1 juni, maar door de coronacrisis dus uitgesteld naar september. De organisatie kijkt voor een nieuwe datum in 2020.

De organisatie gooit nu zelf de handdoek in de ring. “Met spijt in het hart moeten we ons amateurboksgala die gepland was op vrijdag 4 september in zaal ISO annuleren. Dit om de welicht gekende reden, Covid-19”, klinkt het in een mededeling. “We zijn druk aan het uitkijken voor een nieuwe datum in het najaar.”