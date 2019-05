Verkiezingen 2019: Hoe scoorden de kandidaten uit onze streek? VDI

27 mei 2019

11u45

Bron: VDI 10 Izegem De stemmen zijn geteld, de kaarten geschud. Maar hoe scoorden de kandidaten uit eigen streek nu eigenlijk in de federale, gewestelijke en Europese verkiezingen? We zetten hun voorkeurstemmen even op een rijtje:

Kamer

Het Izegemse gemeenteraadslid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) plukt de vruchten van het succes van haar partij en mag straks eerder onverwacht naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers trekken. Ze behaalde een mooie score van 11.593 stemmen.

Vlaams Parlement

Izegems burgemeester Bert Maertens (N-VA): behaalt 28.250 voorkeurstemmen en behoudt daarmee zijn zitje in het Vlaams Parlement.

Ook de Ledegemse burgemeester Bart Dochy doet het met 24.605 voorkeurstemmen goed. Ook hij blijft zetelen in Vlaams parlement.

Europees Parlement

Geert Bourgeois heeft zijn zitje in het Europees parlement beet en doet dat met een monsterscore van liefst 343.290 stemmen. Daarmee is de afscheidnemend Vlaams minister-president nipt de populairste kandidaat. Hij behaalt net iets meer stemmen dan Open Vld-kopstuk Guy Verhofstadt (342.460 stemmen). De Izegemnaar mag dus straks geregeld naar Straatsburg afzakken.

Geen zitje of het verloren

Naast verkozenen zijn er ook mensen die naast een zitje grijpen of hun zitje verliezen. Zo kon de Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) vanop de vierde plaats toch geen zitje in het Vlaams parlement verzilveren.

N-VA verliest in onze provincie twee zetels in het federaal parlement en daar is de Dentergemse burgemeester Koenraad Degroote een van de slachtoffers van. Vanop de vierde plaats kreeg hij 14.505 voorkeurstemmen, maar door de verdeling van de kopstemmen valt hij uit uit de boot. Nieuwkomer Jean-Marie Dedecker komt wel in het federaal parlement terecht.

Ook deze streekgenoten stonden op een kieslijst.

Hieronder hun persoonlijk resultaat:

Vlaams parlement

Dries Couckuyt (sp.a) uit Ingelmunster: 5.929

Justine Hollevoet (sp.a) uit Izegem: 3.725

Simon Bekaert (sp.a) uit Tielt: 4.309

Veerle Vervaeke (Open Vld) uit Tielt: 3.989

Matthias Leenknecht (Open Vld) uit Izegem: 3.252

Katrien Vandecasteele (Open Vld) uit Ingelmunster: 3.240

Machteld Vanhee (N-VA) uit Meulebeke: 8.407

Greet Desmet (N-VA) uit Oostrozebeke: 4.929

Vicky De Rijcke (N-VA) uit Dentergem: 4.579

Kamer

Balder Clarys (Groen) uit Izegem: 3.368

Dries Dehaudt (CD&V) uit Izegem: 4.799

Virginie Derumeaux (N-VA) uit Izegem: 9.606

Gudrun Debrabandere (N-VA) uit Lendelede: 5.740

Jo Vansteenkiste (Vlaams Belang) uit Lendelede: 9.611