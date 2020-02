Verkeershinder langs Rijksweg door werken Watergroep Valentijn Dumoulein

03 februari 2020

10u47 0 Izegem De Watergroep is op maandag 3 februari gestart met de aanleg van een toevoerleiding drinkwater langs de Rijksweg om de waterleveringszekerheid te garanderen.

Het werk is onderverdeeld in vier fases. De eerste fase strekt zich uit vanaf de Beiaardstraat tot aan de rotonde met de Kortrijksestraat, de tweede van daar tot aan de Ondankstraat en de derde fase vanaf de Beiaard- tot aan de Manegemstraat. De vierde fase omvat de Manegemstraat tot aan de Meensesteenweg.

Voor de eerste fase zal de parkeerstrook en het rijvak richting Kortrijk afgesloten zijn vanaf de Beiaardstraat tot aan de rotonde met de Kortrijksestraat. Het verkeer richting Kortrijk zla het middenrijkvak kunnen gebruiken en voor het fietsverkeer is er een omleiding voorzien via de Rozenlaan. De voorziene timing kan door het weer of andere onvoorziene omstandigheden nog wijzigen.