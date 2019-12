Verkeersagressor (25) slaat voetganger dubbele kaakbeenbreuk en krijgt 100 uur werkstraf Alexander Haezebrouck

23 december 2019

16u10 2 Izegem Een 25-jarige jongeman uit Meulebeke is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij op 15 juni in de Krekelstraat in Izegem een man een dubbele kaakbeenbreuk sloeg na een verkeersdispuut. Het slachtoffer maande de man aan om iets trager te rijden, waarna de Meulebekenaar uitstapte en hem prompt een kaakbeenbreuk sloeg.

De 25-jarige Dario D. zat als passagier in een auto toen ze via de Bellevuestraat en de Krekelstraat door Izegem reden. Een man die op wandel was met zijn echtgenote en hun hond, maande hem met gebaren aan om iets trager te rijden. Dario D. stapte daarna prompt uit zijn wagen, stapte op de man af en gaf hem een vuistslag, met een dubbele kaakbeen breuk tot gevolg. De jongeman erkende dat hij overdreven heeft gereageerd. De 25-jarige Meulebekenaar liep eerder ook al veroordelingen op in de politierechtbank voor verkeersinbreuken. Naast de gevangenisstraf moet hij ook een geldboete van 400 euro betalen. Aan het slachtoffer moet hij een provisionele schadevergoeding van één euro betalen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe groot de medische schade is bij het slachtoffer.