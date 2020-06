Verhuur van feestmateriaal bij Femat door corona gekelderd: “Examentafels en coronaschermen houden ons recht” Valentijn Dumoulein

10 juni 2020

13u48 0 Izegem Bij Femat in Izegem huur je alles om een feestje te bouwen. Van glazen en bestek tot tafels, tot tapijten en decoratiestukken. Alleen zit feesten er door corona niet meteen in en ook de zomer belooft op dat vlak niet veel goeds. Bij het bedrijf slonken de inkomsten dan ook zienderogen. “Momenteel houden we ons recht met de verhuur van onder andere examentafels”, klinkt het bij het bedrijf.

Femat verhuurt zijn feestmateriaal al 35 jaar. Aan particulieren, maar ook aan traiteurs, feestzalen en eventarchitecten. “We hebben in al die jaren een mooie reputatie opgebouwd, maar de coronacrisis heeft er ook bij ons zwaar op ingehakt”, zegt medezaakvoerder Pascal Peene. “Door de lockdown viel de verhuur van de ene op de andere dag stil en hebben we onze 25 personeelsleden en nog eens 10 mensen in ons filiaal in Doornik op technische werkloosheid moeten zetten. We hadden tal van communies in het vooruitzicht en voor deze zomer mochten we leveren voor huwelijks- en andere feesten. Dat gaat al gauw om 150 tot 200 orders per week die zijn weg gevallen. Het resultaat laat zich raden: onze inkomsten zijn teruggevallen van 800.000 naar een kleine 20.000 euro.”

Hogescholen

Het is momenteel dan ook behoorlijk stil op het hoofdkwartier van Femat in de Lodewijk de Raetlaan. “Mijn broer en ik zorgen voor de permanentie, maar het personeel zit noodgedwongen thuis en onze elf vrachtwagens rijden ook niet meer uit”, aldus Pascal. “Er is voorlopig één lichtpuntje. We hebben werk door de verhuur van examentafels. (Hoge)scholen organiseren die in grote zalen en daar hebben ze materiaal voor nodig dat ze dan bij ons halen. Zo leveren we onder andere de tafels voor examens in Kortrijk Xpo en Flanders Expo in Gent. Deze week mochten we zo nog tafels leveren in een sporthal van de Arteveldehogeschool.”

Afbakenpaaltjes

De coronacrisis noopte Femat er ook toe het aanbod wat aan te vullen. “Zo bieden we nu ook plexischermen van 1,8 op 1 meter te huur aan en zitten er ook handgel-dispensers in ons aanbod. We zijn in gesprek met bepaalde traiteurs om die te gebruiken. Voor het nieuwe ziekenhuis AZ Delta hebben we daarbij afbakenpaaltjes mogen leveren.” Ander materiaal kan je er veilig afhalen en weer afzetten, verzekert Pascal. “We hebben bijvoorbeeld bestek dat we in zakjes aanbieden, zodat alles netjes blijft. Wie iets komt huren, kan er overigens van op aan dat alles veilig verloopt. Wat terug binnen komt, gaat twee dagen in quarantaine en poetsen we uiteraard netjes zoals het hoort.”

De heropstart van de horeca bood nog niet veel soelaas voor Femat. “Er is vanaf juli wel de relance van de feestzalen, al mag je ook daar maar met vijftig mensen zitten”, zegt Pascal. “De klant wil feesten, maar de regels van de overheid zijn momenteel nog te streng. Ik verwacht daarom voor privéfeestjes geen grote stormloop meer, gezien die beperkte bubbels. We kijken uit naar het najaar, want veel zaken worden naar daar of naar 2021 verplaatst. Als alles goed gaat, moet dat een topjaar worden. De agenda voor dat jaar geraakt stilaan overvol.”