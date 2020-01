Vergroend Dorpshuisplein officieel geopend CDR

19 januari 2020

13u28 0

Het Dorpshuisplein in Emelgem onderging de voorbije maanden een ware transformatie. Het vernieuwde, en bovenal vergroende, plein is zondagmiddag officieel geopend. Alle bestaande beplanting werd behouden, maar het plein werd zoveel mogelijk onthard. Dat betekent dat het merendeel van de klinkers werden verwijderd en vervangen door groen: een haag, meer bloemen, grassen, vaste planten en bomen. Het Dorpshuisplein moet bovendien een echte ontmoetingsplek worden. Daarom werd er een publieke barbecue geïnstalleerd en een bespeelbaar kunstwerk: De Emelgemse Peer. Die is gemaakt van cortenstaal en is een mooie knipoog naar ‘perengemeente Emelgem.