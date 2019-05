Verdacht koffertje aan voordeur vrederechter blijkt eigen aktetas LSI

31 mei 2019

15u51

Bron: LSI 0 Izegem In Izegem heeft de zwarte aktetas van vrederechter Chris Madou vrijdag enkele uren voor onrust gezorgd. Er werd alarm geslagen en ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse.

Iets voor 11 uur merkte een buurtbewoner op dat een bestelwagen aan de woning van de vrederechter in de Kokelarestraat in Izegem halt hield. Er stapte een man uit die een zwarte aktetas aan de voordeur van de vrederechter plaatste en daarna opnieuw vertrok. De buurman kreeg argwaan en contacteerde de politie. De vrederechter was niet thuis en kon niet meteen bereikt worden. “In opdracht van het parket is uit voorzorg een veiligheidsperimeter ingesteld en de hulp ingeroepen van Dovo”, aldus Carl Vyncke van de politiezone Riho. Iets voor 14 uur arriveerde de ontmijningsdienst met loeiende sirenes. Al snel stelden ze vast dat de aktetas niets anders dan papieren bevatte. “Wellicht liet Chris zijn aktetas ergens achter en zette een vriendelijke man die gewoon aan onze deur af”, aldus zijn echtgenote na hun thuiskomst.