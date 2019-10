Veerle heeft syndroom van Down, maar vindt uitlaatklep in kunst: “Ze creëert een eigen, surrealistisch universum” Valentijn Dumoulein

01 oktober 2019

15u56 0 Izegem Veerle De Mets (45) heeft het syndroom van Down en kan zich moeilijk uiten in woorden, maar heeft in het maken van kunst een manier gevonden om te communiceren. Ze tekent en schildert dagelijks in een kunstatelier en is nu ook een samenwerking aangegaan met de bekende Winkelse kunstenaar Tjok Dessauvage. Dat kunstwerk veilt ze binnenkort op het evenement Izovino.

Veerle groeide op in Sint-Eloois-Winkel, als jongste telg in een gezin van vijf. Velen kennen haar als kleindochter van ‘Marietje Carton’, die vroeger een naai- en textielwinkeltje in de Gullegemsestraat uitbaatte. Maar binnenkort zal ze vooral bekend staan om haar artistiek talent. Op 11 en 12 oktober mag ze namelijk haar kunst voorstellen en laten veilen op kunst- en wijnevenement Izovino in het Izegemse kasteel Wallemote.

Pottenbakkerij

De zaadjes voor die creativiteit werden 24 jaar geleden gezaaid. “Na haar schoolloopbaan in het bijzonder onderwijs stapte Veerle over naar het Zwevegemse dagcentrum Den Achtkanter (tegenwoordig Ubuntu x 8k, nvdr) ”, vertelt haar zus Hilde. “Ze ging aan de slag in de pottenbakkerij op ’t Boerhof, waar ze haar eerste keramische werken heeft gemaakt. Al snel leek dat ze ook graag tekent en schildert en enkele jaren later is ze voltijds in kunstatelier De Galerij aan de slag gegaan. Daar kon ze zich onder professionele begeleiding artistiek ontplooien. Schilderen en tekenen is voor Veerle niet alleen een creatieve uitlaatklep, maar het geeft haar ook de kans om op een andere en misschien wel makkelijkere manier met mensen te communiceren. Ze kan er haar gevoelens in kwijt en het stimuleert haar ook om zelfstandiger in het leven te staan.”

Kopvoetertjes

Het werk van Veerle kenmerkt zich door een patroon van figuurtjes, telkens terugkerende kopvoetertjes. “Ze speelt met gelaagdheid en textuur en maakt daarbij gebruik van contrastkleuren”, legt Hilde uit. “Ze maakt beelden waarvan het lijkt alsof ze zichzelf uit een stuk klei gevormd hebben, maar als je dichter kijkt, kun je bij sommige zien dat ze opgebouwd zijn uit ontelbaar veel kleine stukjes klei die een patroon vormen. De beelden zijn subtiel en de niet altijd aanwezige ledematen zijn slechts suggestief aanwezig.”

Speciaal voor kunstevenement Izovino sloeg de Winkelse kunstenaar Jacques ‘Tjok’ Dessauvage’ de handen in elkaar met Veerle om drie kunstwerken’ te maken. “Het gaat om drie keramische kunstwerken en ik heb daarvoor de designs van Veerle gebruikt. Ik was meteen enthousiast om met haar samen te werken omdat het artistiek talent van mensen met een beperking te vaak vergeten of onderbelicht wordt. Veerle is een groot en authentiek talent. Haar werk toont verwantschap met dat van schilders als Christian Dotremont en Henri Michaux. Ze creëert een eigen universum, dat een link heeft met surrealisme.”

Steun voor ’t Ferm

De kunst van Veerle en andere mensen met een beperking staat centraal tijdens Izovino. De Izegemse kunst- en wijnproeverij is aan zijn vijfde editie toe. Centraal project dit jaar is ’t Ferm in Rollegem-Kapelle, een nieuw dagcentrum voor volwassenen met een beperking. Tegenwoordig worden de vervoerskosten van zorgvragers niet meer gesubsidieerd en het organiserende Rotary wil die kosten helpen tot een minimum herleiden. “Dit was een aanleiding om de kunsttentoonstelling dit jaar voor te behouden voor mensen met een beperking”, vertelt voorzitter Rik Decock. “Vandaar dat het een ‘specials’-editie is geworden. Het werk van Veerle vormt het eerste deel van die tentoonstelling. Daarnaast deden we een beroep op De Andere Academie. Die organiseert opleidingen voor kunstenaars met een beperking en treedt er ook mee naar buiten. Met onze tentoonstelling streven we dan ook naar herkenning en erkenning van de veelzijdige talenten van deze ‘speciale’ mensen.”

Alle werken zijn op zaterdag 11 en zondag 12 oktober te bezichtigen in kasteel Wallemote. Ze worden nadien online geveild. Doorlopend is er een degustatie van meer dan veertig wijnen. Meer info op www.izovino.be.