Vandemoortele bekroond tot ‘Fabriek van de Toekomst’ Valentijn Dumoulein

19 februari 2020

15u26 0 Izegem Technologiefederatie Agoria heeft het Izegemse bedrijf Vandemoortele uitgeroepen tot ‘Fabriek van de Toekomst’. De producent van plantaardige oliën krijgt de titel omdat het onder andere investeert in slimme producten en processen en digitalisering.

“Vandemoortele is een van de ondernemingen die heeft bewezen dat ze tot de internationale top behoort”, zegt Peter Demuynck van Agoria. Die reikt samen met onderzoekscentrum Sirris de prijzen al zes jaar uit. “’Fabrieken van de Toekomst’ moeten investeren in digitalisering, in slimme processen en producten en in een productie van wereldniveau. Ze moeten ook doordacht omgaan met energie en materialen en aandacht hebben voor betrokkenheid, creativiteit en autonomie van medewerkers.”

Om de titel te verdienen, moeten bedrijven zeven transformaties doorlopen. Sirris richtte daarvoor een actieprogramma op. Naast Vandemoortele krijgen ook Audi Brussels, Kautex Textron Benelux uit Tessenderlo en Total uit Evergem dezelfde titel. De club van productiebedrijven die de titel al heeft, is daarmee uitgebreid tot 38 leden. Agoria zal binnenkort een roadshow organiseren waar ondernemers kunnen leren van de aanpak van de winnaars.