Vandalen beschadigen minstens 11 wagens tijdens kerstnacht LSI

26 december 2019

12u05

Bron: LSI 16 Izegem Minstens elf bewoners en hun bezoekers uit de buurt van de Mandelstraat en Prins Albertlaan in Izegem zijn tijdens kerstnacht slachtoffer geworden van vandalen. De dader(s) trok(ken) krassen in het koetswerk van hun auto’s. “Een fikse domper op de feestvreugde”, klinkt het in de buurt.

De auto’s stonden vooral op enkele parkeerplaatsen langs de Mandelstraat, tussen de spoorwegovergang en het kanaal Roeselare-Leie. “We vierden kerst samen met familie”, vertelt buurtbewoonster Inge Vanasche. “Toen de avond ten einde was, had mijn schoonbroer al gemerkt dat er krassen op zijn wagen waren. Maar op kerstochtend belde een buurman aan om te vertellen dat alle geparkeerde voertuigen wellicht schade hadden opgelopen. Bij nazicht bleken inderdaad mijn wagen en die van mijn partner Brecht én de wagen van mijn ouders beschadigd. Krassen van wel twee meter lang, kleine krasjes … We deden ondertussen allemaal aangifte bij de politie. Die kwam op Kerstdag al langs. Afwachten of de dader(s) gevonden zullen worden.” Onder meer een Renault, een Mercedes, een Peugeot, een Toyota en een Opel raakten beschadigd.

Ook in de vlakbij gelegen Stuivenbergstraat en Sint-Antoniusstraat doken enkele beschadigde voertuigen op. Wat verderop, in de buurt van restaurant Perron 81, zijn de banden van drie voertuigen lek gestoken. Of dit het werk is van dezelfde dader(s) is voorlopig nog onduidelijk. De politie van de zone Riho onderzoekt de vandalenstreken.