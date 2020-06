Vandaag startschot van eerste Izegemse beiaardconcert met livestream Valentijn Dumoulein

08 juni 2020

16u08 0 Izegem In Izegem wordt maandagavond voor de eerste keer een beiaardconcert tot in alle huiskamers gebracht. “Om 20 uur start vanuit de toren van de Sint-Tillokerk het concert door Koen Cosaert, die al dertig jaar stadsbeiaardier is”, zegt schepen van Erfgoed en Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“Het is het eerste publieke concert dat plaatsvindt in onze stad sinds de lockdown. De voorbije jaren was dit telkens met een luisterplaats op het Bad Zwischenahnplein, maar door de omstandigheden hebben we gekozen voor een livestream op de Facebookpagina van cultuurhuis De Leest”, verduidelijkt de schepen. “De concerten beluisteren kan uiteraard ook in de omgeving van de Sint-Tillokerk door een rustige plaats op te zoeken en vooral te genieten. De programmabrochure staat digitaal ter beschikking op de website van De Leest en wordt telkens ook geafficheerd in het portaal van de kerk.”

Het concert met veertien nummers bevat vanavond ook een reeks liedjes voor deze bijzondere periode, zoals ‘Always look on the bright side of life’, ‘We zullen doorgaan’ en ‘Stand by Me’.

Op 15 juni is er een vierhandig concert door Koen Cosaert en zijn zoon Florian, die ook stadsbeiaardier is van Izegem en nog altijd de jongste beiaardier van het land is. Op 22 juni is gastbeiaardier Jakob Devreese aan de beurt. Gastbeiaardier Liesbeth Janssens brengt een concert op 29 juni en Wim Berteloot sluit de reeks af op maandag 6 juli.