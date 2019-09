Vanaf oktober punten voor wie naar school fietst KINDEREN KUNNEN BETALEN MET 'BUCKS' OP DE KERMIS Valentijn Dumoulein

15 september 2019

14u12

Bron: VDI 0 Izegem Izegem wil meer inwoners aan het fietsen krijgen en daarom gaat in oktober een fietsbeloningssysteem van start. Kinderen die met de fiets naar school komen verzamelen vanaf dan Buck-e-punten die ze op de jaarlijkse kermis kunnen uitgeven.

De stad belooft in zijn meerjarenplan geld vrij te maken voor de aanpak van enkele zwarte punten voor fietsers, maar ook de schoolomgevingen worden niet vergeten. Bedoeling is om meer scholieren op de fiets te krijgen. Vroeger richtten sensibiliseringscampagnes rond dat thema zich vaak op ouders, nu staat het kind centraal. "We gebruiken daarvoor de Buck-e, een puntensysteem dat kinderen die met de fiets naar school komen beloont met punten, zogenaamde 'bucks'", vertelt schepen van Fietsbeleid Caroline Maertens (N-VA). "We werken daarvoor samen met IT-bedrijf Flow Pilots. Buck- e bestaat pas sinds dit voorjaar. We zijn naast Schelle en Bonheiden een van de eerste steden die er gebruik van maakt."

Chip aan de fiets

Het systeem is gebruiksvriendelijk. "Kinderen die in het project stappen, krijgen een chip die ze aan hun fiets bevestigen", legt de schepen uit. "Die communiceert met een ontvanger die de chip leest zodra een leerling de school binnenrijdt. Per dag dat de leerling naar school komt, verzamelt die punten op een spaarkaart. Een algoritme berekent het aantal punten per fietsrit. Het houdt daarbij onder andere rekening met de weersomstandigheden of het seizoen. Zo wordt het kind ook bij slechter weer toch gestimuleerd om met de fiets naar school te komen."

De opgespaarde punten kan het kind in september op de jaarlijkse kermis spenderen. "De foorkramers zijn van het systeem op de hoogte en werken er graag aan mee", zegt schepen Maertens. "Wat voor beloning je bij welk kermiskraam krijgt, bepaalt de uitbater. Dat kan gaan van extra ritjes op een attractie tot extra oliebollen aan een eetkraam. We denken erover na om de opgespaarde puntjes door de kinderen op de woensdagnamiddag van de kermis te laten spenderen. Op die manier blazen we ook die kermisdag wat extra leven in."

En voetgangers?

Bij de start van het project doet de stad een meting aan verschillende scholen om te weten hoeveel kinderen er op dat moment met de fiets komen. "Op een later tijdstip volgt een evaluatie en hopelijk merken we dan dat er meer kinderen de fiets zullen nemen", aldus de schepen. Maar wat met kinderen die te ver wonen en daardoor toch met de wagen, bus of trein naar school komen? Zij dreigen met het nieuwe systeem uit de boot te vallen. "Je kan niet altijd voor iedereen goed doen", reageert Caroline Maertens. " We merken dat het in andere gemeentes niet tot problemen leidt, al breiden we het op termijn misschien ook uit naar voetgangers."

Minder verkeer

De tien basisscholen van Izegem zaten donderdag samen met de stad en beslisten unaniem om in het project te stappen. "Het is een heel goede manier om kinderen op een ecologische manier naar school te doen komen en de drukte aan de schoolpoort tegelijkertijd te verminderen", vindt directeur Tommy Van Steenwinkel van Prizma-basisschool Heilig-Hart. "Mogelijk zet het systeem ook ouders aan om hun kinderen op de fiets te begeleiden, dus we kijken er zeker naar uit."

De stad raamt de jaarlijkse kostprijs op tien- tot vijftienduizend euro. "Een deel van dat geld hopen we te recupereren, want we hebben een subsidieaanvraag ingediend bij bevoegd minister Ben Weyts", besluit de schepen.