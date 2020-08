Vanaf maandag éénrichtingsverkeer in Kachtemsestraat door werken CDR

06 augustus 2020

Op maandag 10 augustus start de aannemer met de aanleg van de nutsleidingen in de Kachtemsestraat. De werken duren tot 15 september. Om deze werken veilig te laten verlopen is er éénrichtingsverkeer in de Kachtemsestraat, tussen de Leo Bekaertlaan en de Vijfwegenstraat, in de richting van de Vijfwegenstraat. Fietsverkeer is in beide richtingen toegestaan.Het verkeer richting Kachtem volgt een omleiding via de Vijfwegenstraat, Lodewijk de Raetlaan en de Rumbeeksestraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Leo Bekaertlaan van zodra de asfalteringswerken daar zijn afgelopen.