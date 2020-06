Vanaf juli kan je opnieuw plonzen in De Krekel: enkel op reservatie en in tijdsblokken Valentijn Dumoulein

29 juni 2020

11u30 0 Izegem Zwembadcomplex De Krekel mag op woensdag 1 juli de deuren heropenen, maar dat gaat gepaard met enkele coronamaatregelen. Zo zal je voor een zwembeurt in zowel het buiten- als binnenbad moeten reserveren en is er een maximum in de zwemduur voorzien.

Bezoek is enkel mogelijk na reservatie. Je kan daarbij enkel reserveren voor het binnen- of buitenband, niet voor beide. Wie baantjes komt trekken mag anderhalf uur in het zwembad, inclusief omkleedtijd. Wie recreatief komt plonsen krijgt 2,5 uur inclusief omkleedtijd.

Beperkt aantal zwemmers

Voor sportief zwemmen zijn er binnen 36 mensen en buiten 49 mensen tegelijkertijd toegelaten. Voor recreatief zwemmen kunnen 50 mensen tegelijk in het binnenbad en 100 mensen in het openluchtbad. Voor beide baden zijn er in de week vijf tijdsblokken, tijdens het weekend zijn er dat vier. Vrij zwemmen kan bijvoorbeeld in de week enkel van 15 tot 17 uur, in het weekend kan dat in blokken van 14 tot 16 uur en van 16.30 tot 18.30 uur.

Thuis je zwemkledij reeds aandoen is aangeraden. De voorkeur gaat naar betalen met een bankkaart. Er zijn ook looproutes in het complex aangebracht om de onderlinge afstand te bewaren.