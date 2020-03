Vanaf de paasvakantie ook speelpleinwerking in Kachtem Valentijn Dumoulein

04 maart 2020

15u35 0 Izegem Het stadsbestuur voorziet vanaf de paasvakantie ook een aparte speelpleinwerking in Kachtem. Die zal bij mooi weer buiten plaatsvinden aan speelplein Haverhof, te bereiken via een zijstraat van de Negende Linielaan. Binnenactiviteiten vinden plaats in ’t Sok in de Hogestraat. De jeugddienst zoekt nog animatoren die de werking mee in goede banen willen leiden. Nu vrijdag is er alvast een infomoment.

Tot negen jaar geleden was er één speelpleinwerking aan het JOC in de Krekelstraat, maar de stad besloot toen die te decentraliseren. Sindsdien is er ook weer een aparte speelpleinwerking op de Tuinwijk in Emelgem en aan Molenwiek op de Bosmolens. “Vanaf de paasvakantie brengen we ook een volwaardige speelpleinwerking naar Kachtem”, zegt jeugdschepen Lothar Feys (N-VA). “Zo willen we alle gebieden in Izegem optimaal bedienen. We hebben de formule in Kachtem al eens uitgetest en toen daagden dertig tot veertig kinderen op. Dat betekent dat we met Kachtem erbij waarschijnlijk aan 350 kinderen zullen raken die ergens in Izegem speelpleinwerking volgen. Een mooi cijfer als je weet dat we vroeger aan het JOC ‘maar’ 100 kinderen bereikten.”

Infomoment voor animatoren

De uitbreiding kost de stad wel achttienduizend euro. “We investeren twaalfduizend euro in het nodige materiaal en nog eens zesduizend euro in animatoren”, gaat de schepen verder. “Op vrijdag 6 maart is er om 18.30 uur in het JOC een infomoment voor geïnteresseerde vrijwilligers. We hebben er voor Kachtem vijf per dag nodig.” Naast de paasvakantie is er ook deze zomer speelpleinwerking in Kachtem. Babbeloe, de werking voor kinderen met een beperking, verhuist naar school De Zonnebloem in het centrum. Je kind inschrijven kan nu al op de website van de stad.