Exclusief voor abonnees Van ‘Stay at Home’ tot ‘Wastjenanden’: hoe corona ook muzikanten uit de Mandelstreek inspireert Valentijn Dumoulein

31 maart 2020

10u44 0 Izegem Nu we met z’n allen in ons kot moeten blijven wakkert dat de muzikale creativiteit bij sommigen behoorlijk aan. Zo komen de K3’tjes met het catchy ‘Handjes wassen’ op de proppen en brengt acteur Wim Opbrouck elke dag een gesmaakte cover op zijn piano, maar ook in de Mandelstreek pakken ze al eens een gitaar of viool ter hand om met een ‘coronaconcert’. De redenen lopen uiteen, van de lockdown even vergeten tot originele odes aan de zorgsector.

Ilse Vannieuwenhuyse: ‘Blijf in uw kot’, maar dan anders

‘Blijf in uw kot’ is nog steeds het mantra van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, maar voor wie de leuze ondertussen nét iets te veel gehoord heeft, is er dit muzikale alternatief van de Izegemse Ilse Vannieuwenhuyze. Met ‘Stay at home’ brengt ze een herwerkte versie van ‘I’ll Stay’ van de Britse singer-songwriter James Bay. Ze zong de plaat in haar hobbykamer opnieuw in. “Voor mij is muziek en zingen altijd een remedie geweest om dingen in perspectief te plaatsen”, zegt ze. “In deze onzekere tijden heb ik daarom een lied geschreven met een warme boodschap.”

Jeffrey Jefferson: ‘Wastjenanden’ in ’t West-Vlaams

In normale tijden zingt Ertebreker Jeffrey Jefferson met kompanen Kowlier en Lesage over ‘De Zji’, maar gezien een lange strandwandeling er niet meteen meer in zit, veranderde hij recent het geweer van schouder. Dat de inspiratie in coronatijden niet ver te zoeken is, blijkt uit enkele songs die de Ingelmunsternaar op SoundCloud losliet. In het West-Vlaams, zoals we van hem gewend zijn.

Vooral ‘Wastjenanden’ blijft bij, met een kleine knipoog naar de klassieker ‘Kleine Wasjes, Grote Wasjes’. En laten we het rustige ‘Blufmabinnen’ niet vergeten. Met de zinsnede “De mensen beginnen te hamsteren, de Colruyt is bijna leeg, maar gelukkig maak je brood met een klein pakje deeg” als ultieme tip. En dan vergeten we nog zijn recente Coronamedley. Meer muzikale geinigheid via https://soundcloud.com/jeffrey-jefferson.

