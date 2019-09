Van ‘jammer voor de democratie’ tot ‘schandalig’: Weinig begrip bij burgemeesters uit onze regio voor afschaffing stemplicht bij gemeenteraadsverkiezingen SVR CDR ASD

30 september 2019

13u36 1 Izegem De opkomstplicht bij de gemeente- en de provincieraadsverkiezingen verdwijnt. Dat is één van de meest opvallende maatregelen waarover de Vlaamse regering het ondertussen eens is geraakt. De burgemeesters van Ruiselede, Wingene, Pittem, Oostrozebeke, Hooglede, Ingelmunster en Meulebeke zijn geen voorstander. De burgemeesters van Staden, Dentergem, Izegem en Ardooie zijn wel te vinden voor het idee.

De nieuwe Vlaamse regering schrapt de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen. Ons land is één van de weinige ter wereld waar nog opkomstplicht geldt, maar bij elke verkiezing blijft hoe dan ook een kleine 10 procent van de kiezers thuis. Officieel riskeren thuisblijvers een boete, maar daar werd in de praktijk nooit gevolg aan gegeven. Bovendien stijgt het aantal thuisblijvers elk jaar. Wat voor gevolgen de afschaffing van de opkomstplicht zal hebben, valt moeilijk in te schatten, maar de meeste burgemeesters uit onze regio zijn in elk geval geen voorstander.

‘Schandalig’

Ivan Delaere (CD&V) van Pittem vreest dat de stembusslag geen objectief beeld meer zal opleveren. “Een spijtige zaak voor de democratie. Met een stemplicht had je ten minste een volledig beeld van de mening van de gemeente. Nu valt dat weg.” Zijn collega’s Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) uit Meulebeke en Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) delen die mening. “We hebben zo lang zo hard gevochten voor het algemene stemrecht”, zegt Verwilst. “Vrouwen hebben pas sinds 1948 stemrecht. In zekere zin wordt al die moeite nu overboord gegooid.” Ook Luc Derudder is scherp. “Eigenlijk is het ronduit schandalig. Zeker het feit dat de maatregel voorlopig alleen voor de lokale verkiezingen geldt is pijnlijk. En sowieso krijgen we een vertekend beeld.”

De manier van campagne voeren zal veranderen. In de plaats van kiezers te overtuigen om te stemmen op inhoud, gaan we mensen moeten overtuigen om überhaupt hun huis uit te komen.” Rita Demaré

“De manier van campagne voeren zal veranderen”, meent Rita Demaré (CD&V) van Hooglede. “In de plaats van kiezers te overtuigen om te stemmen op inhoud, gaan we mensen moeten overtuigen om überhaupt hun huis uit te komen.” Greet De Roo (RKD) van Ruiselede is op dat vlak iets positiever gesteld. “In kleine gemeentes zal de opkomst volgens mij best meevallen. Er wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen op mensen gestemd, mensen die de kiezers persoonlijk kennen. Daardoor denk ik niet dat de opkomst zoveel zal verschillen. Maar los daarvan blijft het een spijtige zaak.”

‘Burger verplichten om na te denken over bestuur was een goede zaak’

Ook uittredend burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) van Wingene betreurt de zaak. “Volgens studies zou het uiteindelijke resultaat bij verkiezingen met of zonder stemplicht wel vergelijkbaar zijn. De grootste partijen zouden de grootste partijen blijven, maar los daarvan vind ik het afschaffen van de stemplicht geen goed signaal van de overheid. De politiek trekt zich steeds verder en verder terug van de mensen in de straat en deze maatregel is een nieuwe stap achteruit. Maar stemmen is een belangrijk recht. Dat verplicht maken, zette dat in de verf. Het kan geen kwaad om iedereen eens te verplichten om na te denken over politiek.”

Dat laatste zegt ook Kurt Windels (De Brug) van Ingelmunster. “De opkomstplicht was mooi omdat de burger verplicht wordt om over het bestuur in zijn gemeente na te denken. Maar ik snap ook wel de vrijheidsgedachte. Sowieso zal de insteek van verkiezingen veranderen. Er zal gefocust moeten worden op het overtuigen van de kiezer om te stemmen en daarbij zal de inhoudelijke boodschap op de achtergrond verdwijnen. Ook vrees ik een echte strijd om de volmachten.”

‘Fundamenteel fout’

Koenraad Degroote (N-VA) van Dentergem en Francesco Vanderjeugd (Open Vld) van Staden zijn dan weer uitgesproken voorstander van de afschaffing. “Mensen verdienen de vrijheid te hebben om zelf te bepalen of ze gaan stemmen of niet. Ze daartoe verplichten was gewoon fundamenteel niet juist. De afschaffing is een goede zaak.”

Pro, maar met bedenkingen

Bert Maertens (N-VA) van Izegem weet dat zijn partij al jaren vragende partij is, maar heeft zelf gemengde gevoelens. “Nu en dan eens verplicht worden om na te denken over de politiek en het bestuur was misschien geen slechte zaak. Maar langs de andere kant zien we dat er vandaag al 10 procent niet meer opdaagt en hiervoor niet gestraft wordt. Wat is het nut dan nog van de opkomstplicht?”

Karlos Callens (Groep82) van Ardooie tot slot is voorstander van de afschaffing, maar heeft wel enkele bedenkingen. “Stel dat het heel slecht weer is op verkiezingsdag en dat er in bepaalde gemeenten amper twintig procent van het kiespubliek komt opdagen. Dat zou dramatisch zijn. Verder vind ik ook dat als men de opkomstplicht afschaft bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen, dat men dat dan beter direct bij alle verkiezingen doet.”

De burgemeesters van Roeselare, Tielt en Lichtervelde waren niet bereikbaar voor een reactie.