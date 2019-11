Van Chileense cowboylaars tot Maleisische slipper: Eperon d’Or stelt exotische schoenen en borstels tentoon Valentijn Dumoulein

13 november 2019

13u39 3 Izegem Stadsmuseum Eperon d’Or pakt van vrijdag 15 november tot en met april 2020 uit met de nieuwe tentoonstelling ‘Verhaal mondiaal’. Het zet vijftig etnische schoenen en borstels uit de collectie in de kijker.

Een stoere Chileense cowboylaars met een puntig wielspoor, een fijne Maleisische slipper uit het einde van de negentiende eeuw bezet met honderden blinkende pareltjes, prachtig geborduurde Chinese schoentjes voor ingebonden voetjes. “Het zijn maar enkele voorbeelden uit de museumcollectie met driehonderd etnische schoenen en borstels die sinds het verhuizen naar de nieuwe site Eperon d’Or het daglicht nog niet hebben gezien”, zegt museumschepen Kurt Himpe. “Daarvan stellen we er nu vijftig tentoon. Deze etnografische voorwerpen zijn door de jaren verzameld via allerlei schenkingen en aankopen in heel de wereld. Het ontstaan van deze collectie hangt nauw samen met het ontstaan van het museum. We willen de Izegemse schoen- en borstelnijverheden huldigen en tegelijk situeren in de wijde wereld.”

Dat het museum meer is dan louter Izegemse schoenen en borstels bewees het eerder al met onder andere een internationale schoenconferentie. Aan de tijdelijke expo ‘Verhaal Mondiaal’ werkten ook tien streekgenoten met buitenlandse roots mee om een aantal collectiestukken te selecteren die hen nauw aan het hart liggen.