Unizo en I.R.O. maken Radio Corona met handelaars: “Luister lokaal, koop lokaal” Valentijn Dumoulein

07 mei 2020

17u51 0 Izegem De Izegemse Radio Omroep (I.R.O.) en de lokale Unizo-afdeling slaan de handen in elkaar om nu zondag 10 mei drie uur Radio Corona te brengen. Daarin brengen ze verhalen uit het Izegemse economische leven op de lokale zender.

Handelaars én ondernemers vertellen er hoe zij met de crisis omgaan en kiezen tegelijk hun favoriete muziek. Ook de stadsradio heeft te lijden onder de coronacrisis. De publiciteitsinkomsten zijn fel achteruit gegaan en zowat alle evenementen voor komende zomer zijn afgelast. Onder de noemen ‘samen sterk’ werken ze daarom samen met Unizo om de vele getroffen Izegemse handelaars een hart onder de riem te steken. Het programma verschijnt zondag, niet toevallig een dag voor alle winkels op 11 mei weer open mogen gaan. Er zullen ook interviews met winkeliers in het programma zitten.

Het programma is tussen 10 en 13 te beluisteren. Voor Izegem is dat op 107.6 FM, in Roeselare, Sint-Eloois-Winkel en de westhoek is dat 107.2 FM. In de regio Kortrijk stem je af op 105.3 FM en in Menen op 107.1 FM.