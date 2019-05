Unizo boos omdat het geen zitje in Gecoro krijgt VDI

23 mei 2019

13u41

Bron: VDI 0 Izegem De samenstelling van de nieuwe gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), die de stad op dat vlak adviseert, is niet van een leien dakje verlopen. Unizo is boos dat het geen permanent zitje in die raad krijgt, maar enkel een rol als plaatsvervanger mag spelen.

“In de basistekst staat dat ondernemers moeten vertegenwoordigd zijn. Nu blijkt dat de ondernemers zouden vertegenwoordigd worden door Christophe Decaigny, uitbater van varkenshoeve Klein Gistelgoed. Dit is geen veto tegen hem, maar hij maakt deel uit van de Landelijke Gilde en niet van een ondernemersvereniging”, zegt Unizo-voorzitter Jef Maeseele. “Unizo telt meer dan tweehonderd leden en is daarmee het meest representatieve binnen dit luik van officiële vertegenwoordigingen. Er zijn vermoedelijk niet eens tweehonderd landbouwers in Izegem. In 95 procent van de gemeentes heeft Unizo een plaats in de Gecoro, maar Izegem is op dat vlak een primeur in de regio. Ruimtelijke ordening gaat ook over de leefbaarheid van het centrum. Unizo stelt vast dat dit centrum in sneltreinvaart leegloopt qua handelszaken. Blijkbaar is de aanwezigheid van Unizo niet van doen om in dit debat een bijdrage te leveren.”

“Landbouwer én ondernemer”

Burgemeester Bert Maertens verdedigt de keuze. “Unizo is er bij als plaatsvervanger en laat dit net een raad zijn met veel vervangingen. We moesten nu eenmaal een keuze maken. Er was aandacht voor continuïteit van de werking, want Christophe zat al in de Gecoro. Hij is bovendien landbouwer en ondernemer en brengt waardevolle expertise met zich mee. Unizo moet niet ongerust zijn. Bij elke belangrijke besluitvorming gaan we nog eens met handelaars en inwoners praten.”