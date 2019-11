Undercoveragenten ingezet om bende rond cocaïne- en wapenhandel op te rollen: leden riskeren tot vijf jaar cel en half miljoen euro aan drugsgeld LSI

27 november 2019

17u46

Bron: LSI 4 Izegem Een achtkoppige Albanese bende riskeert tot vijf jaar cel voor grootschalige cocaïne- en wapenhandel. Volgens de openbare aanklager gingen voor een half miljoen euro aan cocaïne en vier kalasjnikovs door hun handen. Drie undercoveragenten zijn ingezet om van de beklaagden belastende informatie te ontfutselen.

Het onderzoek naar de bende startte al in 2013 en was vooral gericht op het opdoeken van een bende die tal van cafés en dancings in (West-)Vlaanderen afperste. In ruil voor bescherming bleken tal van horeca-uitbaters in Izegem en Roeselare, maar ook ver daarbuiten, geld te moeten ophoesten. De politie luisterde tijdens het onderzoek tal van telefoons af. Alban C. (40) uit Kortemark kreeg ongemerkt een microfoontje in zijn Mercedes.

Drie Kroatische undercoveragenten, waaronder een zekere Maya, infiltreerden in het Albenese milieu. Café ’t Stil Ende in Izegem – de vaste afspreekplaats van tal van verdachten – stond een tijdlang onder permanente observatie. Daaruit bleek dat de Albanezen zich niet alleen met afpersingen, maar ook met de verkoop van kilo’s cocaïne en zware wapens zoals kalasjnikov’s bezig hielden. De drugs haalden ze in Antwerpen. Volgens de openbare aanklager gingen de drugs door de handen van Alban C., Agron L. (41), Dhimiter G. (43) en Ajet P. (39) uit Izegem, en Kevin B. (40) uit Wervik. Het Openbaar Ministerie vroeg ruim een half miljoen euro drugsgeld verbeurd te verklaren.

Machogedrag

Tal van verdachten minimaliseerden hun aandeel of vroegen zelfs de vrijspraak. “Ik was verliefd op Maya en vertelde heel wat onzin om indruk te maken”, aldus Agron L. “Uit de telefoongesprekken en van de undercoveragenten blijkt vooral veel haantjesgedrag”, pikte advocaat Luc Arnou van Alban C. in. “Ze wilden hun imago in stand houden. Overdreven machogedrag. Er was zelfs sprake van leveringen van 25 kilogram cocaïne, maar dat is totaal onjuist.” Alban C. bekende de handel van de wapens, maar ontkende ten stelligste de drugshandel. Op de gevonden drugs in de garagebox zijn nochtans zijn vingerafdrukken teruggevonden. “Er is sprake van straatverkoop, maar niet van internationale drugstrafiek”, zei advocaat Thomas Gillis van Agron L. “Schandalig dat Alban C. de drugshandel ontkent”, aldus Agron L. “We hebben samengewerkt, zowel voor de wapens als voor de drugs. Het was niet mooi en ik heb er spijt van.”

Tijdens de pleidooien bleek er tussen verschillende verdachten ondertussen heel wat kinken in de kabel te zijn gekomen. De uitspraak volgt op 8 januari.