Uitspraak deontologische commissie over schepen Verbeke naar gemeenteraad verschoven Valentijn Dumoulein

05 mei 2020

15u13 0 Izegem De deontologische commissie van de stad Izegem kwam maandagavond bijeen om te praten over de verbale uitschuiver van financiënschepen Tom Verbeke (N-VA). Op de vorige – virtuele – gemeenteraad had hij zijn microfoon per ongeluk open laten staan en toen kon iedereen horen dat hij ‘Linkse, groene ratten’, riep naar Groen-raadslid Balder Clarys. Over wat de commissie beslist heeft blijft het evenwel nog wachten tot de gemeenteraad van 19 mei.

“Net voor aanvang van die raad gaan we de uitkomst van die commissie bekend maken”, aldus raadsvoorzitter Dries Dehaudt (CD&V). De schepen riskeert wellicht een blaam. Groen-raadslid Clarys liet eerder al weten dat zijn partij geen ontslag wilde, maar de commissie uit principe bijeenriep.

Na de vergadering volgde een bijeenkomst van de fractieleiders van de verschillende politieke partijen. Zij vergaderden over hoe meerderheid en oppositie in de toekomst beter met elkaar kunnen samenwerken. De voorbije maanden ontstond bij de oppositie wrevel over dossiers die ze te laat kunnen inkijken of over het feit dat veel zaken volgens hen al beslist zijn voor ze op de raad komen. De stad wil nu bepaalde zaken verfijnen.