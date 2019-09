Uitbaters tearoom Isis zeggen horeca na net geen 30 jaar vaarwel en zoeken overnemer Charlotte Degezelle

15u05 1 Izegem Krist De Beuf (64) en Rozette Devrieze (62) zijn op zoek naar een overnemer voor tearoom Isis langs de Marktstraat. Het koppel heeft er een carrière van net geen 30 jaar in de horeca opzitten en was in het verleden ook het gezicht van het Rumbeekse restaurant Den Trog en Chicken House in Ingelmunster. “De tearoom was lange tijd een droom en bleek de perfecte afsluiter voor onze carrière”, aldus Krist en Rozette.

Sommige mensen zijn in de wieg gelegd voor de horeca en dat is overduidelijk het geval voor Krist De Beuf en Rozette Devrieze. Ze startten hun carrière met Chicken House in Ingelmunster. “We waren toen pionier. Er bestonden nog quasi geen restaurants waar ze kip en ribbetjes serveerden. We waren dagelijks open tot vier uur en kregen zowel advocaten, kunstenaars als meisjes van plezier over de vloer”, lacht het koppel. “Later trokken we naar Rumbeke waar we 18 jaar lang restaurant Den Trog aan het Kerkplein uitbaatten. Op een bepaald voelden we dat de tijd rijp was om iets anders te doen. We verkochten het restaurant en gingen voor een baas werken.”

Tot april 2021

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en acht jaar geleden namen Krist en Rozette tearoom Isis langs de Izegemse Marktstraat over, een zaak die dik 50 jaar terug werd opgestart door Erik Vandenbroucke. ”Ik droomde er al langer van om ooit nog een tearoom uit te baten”, zegt Rozette. “Heel toevallig botsten we op Isis en de overname was heel snel in kannen en kruiken.” Maar Krist wordt volgend jaar 65 jaar en na 8 mooie Izegemse jaren lonkt het pensioen. “We zijn dan ook op zoek naar een overnemer voor de zaak. Er is al interesse en wij hopen dat een eventuele overname tegen eind dit jaar in en kruiken is. Zo niet, dan doen wij gewoon nog even verder, want ons huurcontract loopt nog tot april 2021. Dat is ook het bewijs dat we nog steeds met hart en ziel in de zaak staan. Mochten we kunnen herbeginnen, dan zouden we sowieso ook weer voor de horeca kiezen. Maar tegelijkertijd lonkt de tijd om wat meer aan onszelf te denken, om te reizen en grote wandelingen te maken met onze hond Flavie.”

Pannenkoeken

Een grote shock wordt het afscheid van tearoom Isis niet voor Krist en Rozette. “We leven er al even naartoe en beslisten bijvoorbeeld twee jaar geleden al om wat in de openingsuren te snoeien. Tegenwoordig zijn we enkel nog in de namiddag open en op zaterdag de volledige dag. Zo hebben we tijd om regelmatig op onze kleinzoon te passen. Maar er zijn veel klanten die ons wel vragen om asjeblieft toch nog wat verder te doen, omdat ze onze pannenkoeken gaan missen. Dat doet wel deugd en wij gaan zeker ook onze vaste klanten missen.”

In tearoom Isis is er plaats voor 60 personen. Op het terras achteraan kunnen 40 mensen zitten, vooraan nog eens 15. De zaak is instapklaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via 0477/69.63.86.