Uitbater Spar grijpt in tegen hamsteraars: “Twee pakken WC-papier en zes flessen melk per persoon. We moeten meer dan ooit solidair zijn” Valentijn Dumoulein

18 maart 2020

10u12 0 Izegem Er gelden sinds deze morgen al nieuwe speciale maatregelen voor wie een supermarkt betreedt, maar de Spar-vestigingen in Emelgem en Kachtem gaan nog een stapje verder en verbieden voortaan het hamsteren van bepaalde producten, zoals melk en toiletpapier.

Zo mag je er maximum twee pakken wc-papier en een keukenrol mee doen, net als maar zes flessen melk of water. Bloem en pasta kopen blijft beperkt tot twee pakken. “We hebben nochtans voldoende voorraad en ik had maandag al genoeg gereserveerd, maar ik vind het niet verantwoord om hamsteren nog langer toe te staan”, zegt zaakvoerder Peter Taillieu. “Daarom vind ik dat we de aankoop van bepaalde producten moeten limiteren. We moeten in deze moeilijke tijden meer dan ooit solidair zijn met elkaar. Het draait bij ons niet om voldoende omzet draaien, maar om de mensen. Daarom neem ik deze maatregel. We passen de lijst de komende dagen aan waar nodig.”

De Spar-vestigingen kunnen ook rekenen op extra krachten die de rekken komen vullen. “Onder andere van mensen die in de horeca werkten of nu thuis van school zijn en die we op die manier toch nog aan werk kunnen helpen”, besluit Peter. “Het zijn moeilijke en drukke dagen, maar we moeten er allemaal samen door.”