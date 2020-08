Uit de bocht op glad wegdek, automobilist gewond LSI

17 augustus 2020

19u41

Bron: LSI 2 Izegem Bij een verkeersongeval langs de Ambachtenstraat in Izegem is maandagavond iets over 18u een 33-jarige automobilist uit Gent gewond geraakt.

Byron D. reed met zijn Ford van de brug in Kachtem richting Top Interieur. In de bocht naar links tussen het Skyline Park en Hout Vanrobaeys ging hij evenwel plots uit de bocht. Zijn wagen maaide een boompje omver en kwam op de zijkant tot stilstand. Byron D. liep eerder lichte verwondingen op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plaats van het ongeval lag het wegdek nat en glad. Omdat er een vermoeden was dat er een substantie op het wegdek lag, riep de politie er de brandweer bij. Maar die kon geen vervuiling van het wegdek vaststellen. Mogelijk zorgde een laagje vettigheid na de lange droogte voor het gladde wegdek.