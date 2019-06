Twintigers met Mercedes over de kop op spekgladde E403 LSI

15 juni 2019

17u24

Bron: LSI 4 Izegem Tijdens een fikse regenbui is zaterdagnamiddag rond 15.15 uur de Mercedes van twee twintigers uit Kortrijk van de E403 in Izegem gegaan. Beiden konden zo goed als ongedeerd uit het wrak kruipen.

Iets over 15 uur gingen de hemelsluizen langs de E403 helemaal open. De bui toverde de snelweg om in een gladde weg. Op het gladde wegdek verloor een Kortrijkse bestuurder de controle over een Mercedes CLA. De wagen begon tussen het Esso-tankstation en de afrit in Izegem te slippen, ging over de kop en belandde rechts van de weg in de struiken. Zowel de automobilist als zijn vriend - die van Kortrijk op weg waren naar een vriendin in Brugge - konden zelf uit de wagen kruipen en hielden er enkele wat builen, schrammen en een hersenschudding aan over. “We hebben veel geluk gehad”, klonk het. “Wel jammer van de Mercedes die ik amper 5 maanden geleden kocht”, aldus nog de automobilist. “Maar het leven van mijn vriend is me meer waard.” Een ziekenwagen bracht hen naar het ziekenhuis. De Mercedes is rijp voor de schroothoop.