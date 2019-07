Tweede optopping op Strobbehal mogelijk VDI

13 juli 2019

17u05

Bron: VDI 0 Izegem De stad heeft een aanpassing doorgevoerd in het masterplan voor de reconversie van de site Baershof langs de Kasteelstraat. De leegstaande drukkerij Strobbe en de achterliggende zone vormen er op termijn het decor voor de Strobbetuinen.

“Het gaat om een publiek-private samenwerking waarbij een deel van de oude drukkerij zal omgevormd worden tot kunstacademie, stadsarchief en de bib”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA). “Met deze aanpassing is het nu mogelijk een tweede optopping op de bestaande Strobbehal te voorzien. “Er komen ook een reeks appartementen op de site en op die manier kunnen we dat publiek deel ook in de hoogte wat meer ruimte geven.” Het masterplan voorziet ook in één ontsluiting voor de ondergrondse garage via de Dirk Martenslaan, maar is nu zo aangepast dat de latere ontwikkeling op de site van het postkantoor en het vredegerecht kunnen aansluiten. Beide ruimen op termijn ook plaats voor het project.