Tweede kunstgrasveld voor Mandel United afgewerkt LSI

26 maart 2020

18u54

Bron: LSI 0 Izegem Alhoewel het door de coronacrisis wellicht wel nog even zal duren vooraleer de eerste passes er op zullen gegeven worden, is het tweede kunstgrasveld van voetbalclub Mandel United in Izegem afgewerkt. Het is het derde kunstgrasveld voor voetballers in de stad.

Met de plaatsing van de doelen en de dug-outs donderdag is ‘het vierde plein’ van de Izegemse voetbalclub nu ook een speelklaar kunstgrasveld. Eerder werd het voetbalveld langs de Burgemeester Vandenbogaerdelaan al omgetoverd tot hoofdveld in kunstgras. Daar ontvangt het fanionteam tweewekelijks gasten in de Skyline Arena. Begin dit jaar kreeg ook voetbalclub Emelgem-Kachtem in deelgemeente Emelgem een veld in kunstgras.