Tweede Filou Run loopt opnieuw door Bierkasteel

Valentijn Dumoulein

28 augustus 2019

16u29

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Op zondag 8 september vindt de tweede editie van de Filou Run plaats in en rond het Bierkasteel van brouwerij Van Honsebrouck.

“De Filou Run is geen wedstrijd en iedereen is dan ook van harte welkom om mee te lopen”, vertelt coördinator Bruno Lambert. “Daarom organiseren we dit jaar twee runs en één wandeling. Tijdens deze laatste ronde kan je het parcours al wandelend afleggen. Op die manier kan iedereen zijn steentje voor de Warmste Week bijdragen.” Het gaat om een recreatief wandel- en loopevenement voor het goede doel. Net zoals vorig jaar gebeurt dat voor de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengsten gaan integraal naar de vzw’s Onze Kinderen en ’t Kringske.

Ook voor en na het evenement is er voldoende te beleven aan het Bierkasteel. Langs het parcours moedigen DJ’s je met de leukste deuntjes aan en er zijn verschillende optredens die voor sfeer zorgen. Daarnaast staan er verschillende drank- en eetkraampjes.

Inschrijven kost 10 euro per persoon (vanaf 16 jaar). In ruil steun je het goede doel en ontvang je een blikje Kasteel Rouge en Filou. Ook kinderen jonger dan zestien jaar kunnen zich voor 5 euro inschrijven. Dat kan via www.filourun.be. Meer info op de gelijknamige Facebookpagina.