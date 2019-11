Tweede dag op rij waterlek honderd meter verderop LSI

02 november 2019

11u59

Bron: LSI 0 Izegem Voor de tweede dag op rij heeft de buurt van de School-, Zwingelaar-, Eigenhaard- en Vlasgaardstraat in Izegem zaterdag af te rekenen met een waterlek. De Watergroep is volop bezig met herstellingen.

Vrijdagochtend merkte een vroege wandelaar in de Schoolstraat al een eerste waterlek op. Een breuk aan een ondergrondse waterleiding deed het water op verschillende plaatsen uit het wegdek opborrelen. Zo’n 150 gezinnen uit de buurt moesten het enkele uren zonder leidingwater doen. De Watergroep zorgde voor herstelling maar zaterdag deed zich hetzelfde probleem voor, amper honderd meter verderop in de Eigenhaardstraat. De straat is volledig afgesloten voor het verkeer voor de herstellingen. Wellicht zou de buurt tegen zaterdagmiddag opnieuw over water moeten beschikken.